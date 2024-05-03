Hatayspor'da Volkan Demirel ile yollar ayrıldı!
Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi resmen sona erdi.
Hatayspor'un açıklaması şu şekilde:
"Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. 6 Şubat günü yaşadığımız deprem felaketinden bu yana kulübümüz ve şehrimiz için hiç düşünmeden ve yorulmadan çalışan, takımımızın 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunda mücadele etmesi için depremden hemen sonra her türlü çalışmayı titizlikle yöneten Volkan Demirel hocamıza ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar diliyoruz. Volkan Demirel her zaman şehrimizin ve kulübümüzün bir değeri olarak kalacaktır."
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