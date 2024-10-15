Erciyes'teki 2 bin 300 rakımlı tenis kortlarına tepki: 'Canım ülkemin parasına vallahi yazık'

Yayınlanma: 15.10.2024 - 12:17

Güncelleme: 15.10.2024 - 13:23

Kayseri'de 2 bin 300 rakımda kurulan tenis kortları eleştirilerin odağında yer aldı.

WTA turnuvalarında ülkemizi temsil eden ilk Türk kadın tenisçi İpek Şenoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kortları eleştirdi.

İpek Şenoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sizce bu tesis ne için yapılmış? Ağaçlar sonradan mı dikilecek? Rüzgar nasıl? Oksijen/rakım maç icin uygun mu? Sonra ‘Oy’ ve ‘delege’ sistemi için değil vallahi deniyor. Kim inanır? Turnuva ver gösterişten kullan 1-2 hafta, sonra tüm yıl boş kalsın. Canım ülkemin parasına vallahi yazık!"

Sizce bu tesis ne için yapılmış ? Ağaçlar sonrada mı dikilecek? Rüzgar nasıl? Oksijen/ rakım maç icin uygun mu? Sonra ‘Oy’ ve ‘delege’ sistemi için değil vallahi deniyor. Kim inanir? Turnuva ver gösterişten kullan 1-2 hafta, sonra tüm yıl boş kalsın. Canım ülkemin parasına… https://t.co/kTTRTT5R57 — Ipek Senoglu (@ipeksenoglu) October 14, 2024

ERCİYES'TE 12 KORTLUK TESİS

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.'nin katkılarıyla hayata geçirilen tenis kortları projesi, Erciyes'in dört mevsim boyunca turist çeken bir merkez olmasını hedefliyor.

Erciyes Hisarcık Kapı bölgesine kurulan tesisteki 12 kort, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Tenis Turnuvası ile hizmete açıldı. Kortların bulunduğu bölgede sporculara ve ziyaretçilere hizmet veren tesisler, oteller ve dinlenme alanları bulunuyor.

2 bin 300 rakıma inşa edilen 12 adet tenis kortu için sosyal medyada şu yorumlar yapıldı:

''Maliyeti 1 milyon TL ise 100 milyon TL gösterecekler geri kalan 99 milyon TL'yi cebe indirecekler ya da indirmişler kapatmak için onu yapıyorlar''

''Yanı başındaki kayak merkezinden bihaber millet''

''Yazın rüzgara karşı, kışında fırtınaya karşı oynarsınız.''

''Allah’ın dağında ne alaka diyeceğiz ama böyle bir ülke işte burası.''

''Tenis oynanması için değil sadece devletin verdiği teşvik parasını almak için yapılmış çok açık ayrıca üzücü.''