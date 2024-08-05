Paris 2024'te çift kadınlar teniste altın madalya İtalya'ya gitti!
İtalyan tenisçiler Sara Errani ile Jasmine Paolini, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çift kadınlar branşında altın madalyanın sahibi oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tenis branşı çift kadınlarda İtalyan Sara Errani-Jasmine Paolini ikilisi altın madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda çift kadınlarda altın madalya mücadelesi yapıldı.
İtalyan Sara Errani-Jasmine Paolini ikilisi, 1 saat 24 dakika süren mücadelede, bireysel sporcular Mirra Andreeva-Diana Shnaider'i 2-1 yenerek altın madalya elde etti.
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