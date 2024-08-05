Paris 2024'te çift kadınlar teniste altın madalya İtalya'ya gitti!

İtalyan tenisçiler Sara Errani ile Jasmine Paolini, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çift kadınlar branşında altın madalyanın sahibi oldu.

AA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 09:10
Paris 2024'te çift kadınlar teniste altın madalya İtalya'ya gitti!
Abone Ol google-news

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tenis branşı çift kadınlarda İtalyan Sara Errani-Jasmine Paolini ikilisi altın madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda çift kadınlarda altın madalya mücadelesi yapıldı.

İtalyan Sara Errani-Jasmine Paolini ikilisi, 1 saat 24 dakika süren mücadelede, bireysel sporcular Mirra Andreeva-Diana Shnaider'i 2-1 yenerek altın madalya elde etti.


Sara Errani haberleri Jasmine Paolini haberleri tenis haberleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları haberleri olimpiyat haberleri

İlgili Haberler

Paris 2024'te hentbolda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Paris 2024'te hentbolda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
Paris 2024'te 100 metre finalinde tarihi son: Saniyenin binde beşi farkla...

Paris 2024'te 100 metre finalinde tarihi son: Saniyenin binde beşi farkla...
Paris 2024'te koli basili skandalı: Belçikalı sporcu yarışmadan çekildi!

Paris 2024'te koli basili skandalı: Belçikalı sporcu yarışmadan çekildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler