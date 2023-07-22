Erden Timur, 3 yıldız futbolcunun peşinde!

Yayınlanma: 22.07.2023 - 12:03

Güncelleme: 22.07.2023 - 12:03

Yaz transfer döneminde Angelino, Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu’yu kadrosuna katan Galatasaray’ın yeni hedefi ise orta saha transferi oldu.

Sarı kırmızılıların uzun süredir gündeminde olan Leandro Paredes’in önceliğini İtalya ve İspanya takımlarına vererek olumlu geri dönüş yapmaması üzerine yönetim alternatif isimlere yönelecek.

3 YILDIZ İSİM YER ALIYOR

Hürriyet'in haberine göre, önümüzdeki hafta orta saha transferi için mesai harcayacak olan Galatasaray’ın bu bölge için belirlediği oyuncu listesinde ise Manchester United’lı Fred, Tottenham’lı Giovanni Lo Celso ve Bayern Münih’li Marcel Sabitzer gibi önemli isimler yer alıyor.

"LİSTEMİZDELER AMA HENÜZ TEMAS YOK"

Sarı kırmızılıların stat isim sponsorluğu için dün düzenlediği törende transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur hem Fred hem de Sabitzer’in gündemlerinde olduğunu bizzat açıkladı. Timur orta saha takviyesiyle ilgili olarak “Sabitzer ile ilgili bir girişimimiz olmadı. Oyuncularla ilgili bir şey demem doğru olmuyor. Bu aleyhimize oluyor. İki oyuncu listede var ama girişimimiz olmadı. Bugün-yarın bitmesini beklediğimiz transferler var. Şu an gelecek oyuncular ilk turda oynayacak durumda değil” dedi.

Galatasaraylı idareci önümüzdeki hafta önümüzdeki hafta 3 önemli oyuncunun temsilcileri ve kulüpleri ile görüşmek adına yurt dışına gidecek.