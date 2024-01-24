Erden Timur başkan adayı olacak mı? Resmen açıkladı!
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, basın toplantısında "Başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, basın toplantısında açıklama yaptı.
"Başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusunu cevaplayan Erden Timur, "Yok yok. Hiçbir zaman böyle bir şey söz konusu olmadı. Galatasaray camiası içindeki insanlar bilir, telefonlara çıkacak vakit bulamıyorum. Böyle bir düşünce olsa derim. İletişim kurar insan." dedi.
Erden Timur, "9 yaşında kızım okul başkanı oldu, tüm arkadaşlarıyla tek tek konuştu. Ben üyelerimizin çoğuyla görüşemiyorum. Telefonlara cevap veremiyorum. Herkesten özür diliyorum. Seçim oldukça karıştırılmak isteniyor. Net ifade ettim. Yönetim olarak bildiğim herkesin, bu konuda görüşü net. Genel kurulu kararıdır seçim. Bu gayreti, özveriyi gösteren, Galatasaray için fedakarlık yapan ağabeyimiz Dursun Başkan'ın devam etmesidir. Projeler var, bunların tamamlanması lazım. Böyle bir şey hiçbir zaman söz konusu olmadı." ifadelerini kullandı.
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