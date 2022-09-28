28 Eylül 2022 Çarşamba, 11:24

Galatasaray yöneticisi Erden Timur, Belçika'dan kulüp satın aldı. Milliyet'teki haberde 3. Lig ekibi Olympic Club Charleroi'yı satın aldığı bildirilen Timur, kulübü üst liglere taşımayı hedefliyor.

Belçika'da 3. Lig seviyesinde mücadele eden Olympic Club Charleroi, ligde 7 puanla 10. sırada yer alıyor. Transfermarkt verilerine göre Olympic Club Charleroi'nin takım değeri ise 300 bin Euro.