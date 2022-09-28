Erden Timur Belçika'dan kulüp satın aldı
Galatasaray Spor Kulübü Başkanvekili Erden Timur, Belçika 3. Lig ekibi Olympic Club Charleroi'yi satın aldı.
Galatasaray yöneticisi Erden Timur, Belçika'dan kulüp satın aldı. Milliyet'teki haberde 3. Lig ekibi Olympic Club Charleroi'yı satın aldığı bildirilen Timur, kulübü üst liglere taşımayı hedefliyor.
Belçika'da 3. Lig seviyesinde mücadele eden Olympic Club Charleroi, ligde 7 puanla 10. sırada yer alıyor. Transfermarkt verilerine göre Olympic Club Charleroi'nin takım değeri ise 300 bin Euro.
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