Erden Timur, Fred transferi için Manchester'a gitti

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Fred transferi için Manchester'a gitti.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 27.07.2023 - 09:33
Erden Timur, Fred transferi için Manchester'a gitti
Abone Ol google-news

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, dün Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in transferi için özel uçakla Manchester'a gitti.

Timur, daha önce bazı transfer görüşmeleri için normalde İtalya'ya gidecekti. Ancak Fred konusunda sıcak gelişmeler yaşanınca İtalya seyahatini iptal etti. 

Fred geçen sezon Manchester United formasıyla 56 maça çıktı ve 6 gol atıp, 6 da asist yapmıştı.


erden timur transfer manchester ingiltere

İlgili Haberler

Erden Timur: 'Ben açıklayacağım, Ali Bey de açıklar'

Erden Timur: 'Ben açıklayacağım, Ali Bey de açıklar'
Erden Timur'dan Muslera açıklaması: 'Bu sene son senesi'

Erden Timur'dan Muslera açıklaması: 'Bu sene son senesi'
Erden Timur açıkladı: '2-3 yıldız transferi daha yapacağız'

Erden Timur açıkladı: '2-3 yıldız transferi daha yapacağız'

En Çok Okunan Haberler