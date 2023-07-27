Erden Timur, Fred transferi için Manchester'a gitti

Yayınlanma: 27.07.2023 - 09:33

Güncelleme: 27.07.2023 - 09:38

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, dün Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in transferi için özel uçakla Manchester'a gitti.

Timur, daha önce bazı transfer görüşmeleri için normalde İtalya'ya gidecekti. Ancak Fred konusunda sıcak gelişmeler yaşanınca İtalya seyahatini iptal etti.

Fred geçen sezon Manchester United formasıyla 56 maça çıktı ve 6 gol atıp, 6 da asist yapmıştı.