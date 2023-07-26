Erden Timur: 'Ben açıklayacağım, Ali Bey de açıklar'

Yayınlanma: 26.07.2023 - 09:57

Güncelleme: 26.07.2023 - 09:57

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Bloomberg HT'de katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde:

"1 aydır İstanbul'a 2 defa gelebildim. Yurtdışındaydım hep. Geçen sene arada sırada gidiyordum ama transfer sürecinde direk görüşmek daha etkili. Çok yüksek rakamlar var çünkü. Bu paraları vermemiz çok zor. Öderiz ama başkasının hakkına girmiş olursunuz. Çok büyük transfer yapabilirsiniz ama sponsor bulacaksınız. Bulamıyorsanız o zaman cebinizden verin. Sizden 1-2 sonraki yönetimin hakkına girmemeniz gerekiyor"

Erden Timur

"BEN AÇIKLAYACAĞIM, ALİ BEY DE AÇIKLAR"



"Türk futbolunda artık gelirler düştü. Yayın gelirleri neredeyse 600 milyon dolar seviyesindeyken şu anda 90 milyon dolar. Galatasaray şampiyon olunca 25 milyon TL aldı. Herkes milyon Euro falan sanıyor, öyle değil."

"Ben kendi kısmımla ilgili açıklamamı yapacağım. Ali Bey de Florya'yla ilgili söylediği konuyu açıklayacaktır. Yapacağını düşünmemiz lazım, yapacaktır demek lazım. Bir insanı bir şey yapmayacağından emin olana kadar suçlayamazsınız. Bilgi ve kayıt dedim, bilgi ve kayıtları anlatacağım. Doğruluk için yapacağım bunu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş veya Anadolu takımları için değil. Türk futbolunun sürdürülebilir olması için yapılması gerekiyor."

Ali Koç

"FENERBAHÇELİ OLSAM ARDA KALSIN DERDİM"



"Muslera 13 yıldır bu takımda, dile kolay. Galatasaray tarihinin en önemli figürlerinden. Geçen sene de gördük. Bu sene son sene. Her oyuncu yaşı ilerledikçe kendi planlarını yapıyor. Önemli olan ileride onun planlarında birlikte olabilecek misiniz. Vefa, sahiplenme ilişkisini kurabiliyorsanız her şeyi açıkça konuşabiliyorsunuz."

"Bence Arda Güler muazzam bir yetenek. Ben Fenerbahçeli olsam 1 sene daha kalmasını isterim tabii ki. Aradan 2 ay geçtikten sonra onlar da iyi ki gitti diyecektir. Bu memleketi çok güzel temsil edecek. Ben nazara çok inanırım. 1 sene burada izledik, ileride tekrar gelirse tekrar izleriz. Fenerbahçeli yöneticilerin yerinde ben de olsam ben de takımda tutmaya çalışırdım, bu da çok normal."

Arda Güler

"ÖNEMLİ OLAN ÇABA SARF ETMEK"

"Şampiyonluğun canı cehenneme dedim Okan hocaya da bazı oyunculara da. Sen o şampiyonluğa o kadar tutkun olursan faydacılığın daniskası oluyor. Ben çabalamaktan meshulum. Haftanın 7 günü Florya'daydım ben, ben işimi yaptım. Ondan sonra olacaksa olacak. Çabanı sarf ettiysen mesele yok. Ben doğru yoldaysam zaten mesele yok. Başaranın en çok siz olduğunu düşünürseniz başarısız olunca da çok anlam yüklüyorsunuz."

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Erden Timur deprem bölgesindeki çocuklarla ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

Timur'un açıklaması şu şekilde:

"Kendi çocuğun gibi başkasının çocuğunu da düşünür müsün diye düşünürüm hep. Ben yapmak isterim. İki çocuğum var. İnsanın en güzel anları çocuklarıdır. Deprem bölgesinde çok insanın hayatını düzelteceğiz. Hep futbolculardan konuşuyoruz ama başka insanlar da var. Kendi çocuklarınıza gösterdiğiniz ilgiyi başkalarının çocuklarına da göstermeniz gerekiyor"