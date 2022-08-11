Erden Timur hakkında çıkan 'cemaat' iddiasına Galatasaray'dan açıklama geldi
Galatasaray'ın Başkanvekili Erden Timur hakkında çıkan iddialar sonrasında sarı-kırmızılılardan açıklama geldi. Haberlerin gerçeği yansıtmadığının altı çizilirken, zamanlamanın da manidar olduğu belirtildi.
Beyaz TV'de Beyaz Futbol adlı programda yorumculuk yapan eski futbol hakemi Ahmet Çakar, spiker Ertem Şener ile yaptığı sohbette Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un tarikat toplantısında Rıfai cemaatinin lideri Cemalnur Sargut'un elini öptüğü videoyu izlediğini iddia etmişti.
Erden Timur hakkında gün içinde özellikle sosyal medyada cemaat liderinin toplantısında olduğuna dair görüntüler paylaşılan haberlerin ardından sarı-kırmızılılardan konuyla ilgili açıklama geldi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekilimiz Sayın Erden Timur hakkında bazı yayın mecralarında yapılan karalama amaçlı, maksatlı ve hiçbir gerçeklik payı olmayan haberleri (!) şaşkınlıkla takip etmekteyiz. Zamanlaması son derece manidar olan bu saldırıların altında yatan gerçeğin; 23. Şampiyonluk yolundaki kararlılığımızdan duyulan korku ve endişe olduğu aşikardır.
Galatasaray Spor Kulübü; Başkanından yönetimine, teknik heyetinden futbolcularına, taraftarından tüm camiasına kadar bir bütündür. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; bu tür manipülatif haber ve yorumlar bizleri birbirimize daha da fazla kenetler ve Galatasaray kenetlendiği zaman önünde hiçbir güç duramaz."
Zorunlu açıklama— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 10, 2022
https://t.co/DPfch4wLEA pic.twitter.com/llwy7GKHiP
Video Haberler
- AKP’li belediyeler enflasyon farkını ‘zam’ diye sundu
- Gebze'de orman yangını!
- Iğdır’da hareketli dakikalar
- Dere yatağında cesedi bulunan Hikmet, toprağa verildi
- Derelerin beton kanala alınmasına tepki
- Şişli'de doğalgaz borusu patladı
- Üst geçitte intihar girişimi
- 25 yıllık cinayeti, bu sözler ortaya çıkarmış...
- Uyarılar art arda gelmişti
- Motorine zam geliyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Domino's iflasını açıkladı: Tüm restoranlarını kapadı
- EYT’de iki güçlü formül öne çıktı
- Zeytinli Rock Festivali yasaklandı!
- Sıfır araçlarda '6 ay ve 6 bin km' şartı
- CHP'den İçişleri’nin 'YSK' tehdidine tepki
- Erdoğan talimat verdi
- İktidar yılbaşını işaret ediyor
- Rektörlük 'Odtufans' için harekete geçti
- AFAD'dan İstanbul dahil 5 il için turuncu kodlu uyarı
- İlhan Palut: 'Tura inanıyorum'