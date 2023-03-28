Erden Timur, Nicolo Zaniolo'nun bonservis ücretini açıkladı

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 20:53

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 21:52

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Timur, tv100'de yayımlanan "Az Önce Konuştum" adlı programda Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Timur'un açıklamaları şu şekilde:

"En kolay olan şey birlik olmak. Memlekette zor anlarda birlik olmayı çok iyi biliyoruz. Büyük takımların muazzam bir gücü var. Bu gücü sadece futbolda kullanmak olmaz. Birçok afete gittim. Böyle örgütlü yapılarla çok daha fazlası yapılabilir."

Erden Timur

250 MİLYON TL BAĞIŞLADI MI?

"Nef Vakfı ve Galatasaray ile birlikte toplam 500 tane konteyner yapıyoruz. Her yok oluş, yeni bir varoluştur. O insanların yeniden evlerine dönmeleri için elimizden geleni yapmamız lazım."

"Toplam 650 bin konut yapılması lazım. Herkes önümüzdeki 2 yıl kazancımızın büyük çoğunluğunu buna harcamamız lazım. Ben şirketimi bunun için kurdum. Şirketin dağıtılabilir olan karını 12 yıldır vakıf çalışmalarına aktarıyoruz."

LİGİ BİTİRTMEYİZ SÖZLERİ

"O an konuşmak çok yanlıştı. Bir daha çıkmadım. Bu lig bu şekilde biter mi? dedim. Bizim de tecrübesizlikti. Sinirle söylenen bir şeydi."

"Her ekranda özür diledim. Sivas maçına kadar da hiç maç sonu çıkmadım. Bunun sürekli gündeme getirilmesi maksadın dışına çıkıyor. Eşim kendini hiç gördün mü? dedi. İlk önce ben bu cümleyi kurmadığımı söyledim. Sonra beni sürekli izleyen Fenerbahçeli Kanadalı bir arkadaşım vardı. Onunla birlikte izledim ve söylediğimi fark ettim. Bu laf beni yıllarca takip edecek herhalde."

"BAŞARISIZLIĞIN SEBEBİ NİYET"

"Memleketteki en önemli sorunlardan bir tanesi 'bana dokunmayan bin yaşasın' demek. Sporda bu kadar başarısızlığın sebebi niyet. Kabiliyet değil. Hangi amaçla oraya geldiğin önemli. Herkesin niyet sorguladığı, birbirinden şüphe duyan bir toplumuz. Galatasaray toplantılarında da söylerim her zaman ana amacımız Galatasaray değil diyorum."

CEMALNUR SARGUT İLE GÖRÜNTÜLERİ

"Bunu Galatasaray seçimlerinden önce çıkarmışlardı. Bir mevlütteydik o zaman. Ben tasavvuf ile ilgilenirim evet ama bu farklı bir yerdi. İnsanın yaradılış amacı kendini tanımak. Bunun da maksatlı bir şekilde ortaya çıkarıldığını düşünüyorum. Benim bir cemaat ve tarikatle bağlantım yok. Benim anne ve baba tarafımda alevilik vardır. Ne gerek var bunları dile getirmeye."

Nicolo Zaniolo

ZANIOLO'NUN BONSERVİS ÜCRETİ NE KADAR?

"Sözleşmesinin bitmesine 1,5 sene vardı. Bournemouth ile anlaşma yapıldı 30 milyon Euro'ya. Zaniolo vazgeçiyor transferden. Bunun sonucunda Roma da cephe alıyor oyuncuya. Bizim için en uygun ortam oluştu."

"Biz görüşmeler yaptık. 1 haftalık süre içinde. Toplam 15 milyon Euro ödeyeceğiz. 5 yıla yayılmış bir şekilde ödenecek. 526 bin 300 Euro Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak verilecek. Bunların da en az yüzde 50'sinde oynarsa toplam 1 milyon Euro bonus verilecek."

"Eğer çeyrek finale kalırsa 1 milyon Euro küsür, yarı finale kalırsa 1, 1,5 milyon, şampiyon olursak da 1,5 milyon verilecek. Ancak bu şekilde 30 milyona doğru gidiyor."

Ali Koç

"ALİ BEY'İN YOĞURT YİYİŞİ FARKLI"

"Biz hiçbir rakip takım transferine teklif vermedik. Icardi'de de böyle oldu. Icardi için Fenerbahçe devreye girdi, okey girebilir ama giriyorsa 'Girdim' der. Zaniolo'da da devreye girdi ama biz aldık. Ben bunu şu an söylemek zorunda olduğum için söylüyorum. Zaniolo'nun eskiliği mi kalmadı, sakatlığı mı kalmadı, 'Ali Bey'in yoğurt yiyişi farklı, böyle adamları istemiyor' mu kalmadı. Her şey yapıldı."

"Fenerbahçe'nin Icardi ve Zaniolo için ne teklif ettiğinin belgeleri var. Edep öyle bir şeydir. Efendilikten ses etmiyoruz. Bari ses etmeyin. Bir başarı varsa, niye bunu kaşınıyorsunuz? Bu haberlerin nasıl çıkartıldığını biliyorum. Menajerlerle olan ilişkisi olan insanlar yapıyor. Bir maç kaybediyoruz. Bu nasıl tesadüf olabilir? 'Mata ile Icardi birbirine girdi, Okan Hoca araya girmeye çalıştı, olmadı. Erden Timur şey yaptı, Okan Hoca ile Erden Timur birbirine girdi. Otelde oyuncular içki içti, Geç geldi. Öyle, böyle oldu' falan. Hepsi yalan bunların, yüzde 1 milyon yalan."

"FENERBAHÇE, ZANIOLO'YA 21 MİLYON EURO ÖNERDİ"

"Fenerbahçe'nin ne teklif ettiğini ben biliyorum. Benim dışında hiç kimse bilmez. Bu kadar şey düşünüyoruz ama karşıdaki de bir şeyler yapmalı. Fenerbahçe Zaniolo'ya bizden çok daha fazla teklif etti. 16 milyon Euro net, 5 milyon Euro da bonus teklif etti. Fenerbahçe'nin bonuslarla birlikte yüzde yüzü garanti olan bonuslar bunlar, 21 milyon Euro teklif etti. Biz son olaylarda yalancı duruma düştüğümüz için açıklamak zorunda kaldım. Bu belgeler 7 Şubat Salı'dan beri bende. Lütfen edebe edeple karşılık versinler. Galatasaray'ın gerçekleşebilir bonuslarla birlikte 17 milyon Euro yapıyor."

"10 TANE AÇIKLAMA YAPIYORLAR"

"Bazı konularda hiçbirimiz objektif olamıyoruz. Rakiplerimiz 10 tane açıklama yapıyor. Biz kendi lehimize de bir şey istemiyoruz. Sivas maçında çıkıp konuştuk.Ofsaytımsı meselesinin yayınlanmasını isteyen de biziz. 46. dakikada rakibinizin golünün iptal etmesini mi istersiniz yoksa 20. dakikada kırmızı kart görmesini mi istersiniz? Yaklaşık 90 dakika 10 kişi oynuyorsunuz. Herkes 10 kişi kalmak istemeyiz dediler."

"DEVRE ARASINDA HAKKIMIZ YENDİ DEDİLER"

"Bizi eleştiren insanlar önce özeleştiri yapacak. Sivas'ta lehimize bir hata yapıldığında çıkıp söyledik bunu. Onlar devre arasında çıkıp hakkımız yendi dediler."