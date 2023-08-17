Erden Timur'dan Beşiktaş'a sert tepki! 'Şu memlekette insanları bölmek istiyorsan böyle yaparsın'
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Beşiktaş'ın Milot Rashica'yı açıkladığı videoyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Beşiktaş'ın Milot Rashica'yı açıkladığı videoyla ilgili açıklama yaptı.
Erden Timur yaptığı açıklamada, "Son derece yakışıksız! Şu memlekette insanları bölmek istiyorsan böyle yaparsın. Biz sporu birleştirmek için yapıyoruz. Eksik yapsak defalarca özür diliyoruz. Bana şampiyonluktan sonra soru soruluyor, doğru şekilde hareket edin, başkasının hakkına dikkat edin, böyle yapan kazanır diyoruz. Azmimiz de, gece gündüz çalışmamız da, konsantrasyonumuz da, idealistliğimiz de bu yönde. Bunlar insanları bölmekten başka işe yaramıyor. Kınanacak, ucuz işler. Toplumu ayrıştırmak esas bölücülüktür. Anadolu, bunun tersi coğrafyadır, kenetlenmiş coğrafyadır." dedi.
Erden Timur, "Kendi ucuz politikalarını bir vatandaş olarak son derece yanlış karşılıyorum. Umarsızlığı, sorumsuzluğu çok yanlış buluyorum. Hataen yapılmış olabilir. 'Hataen' dersin... Yanlış olduğunu söylersin. Sonrasında bunun devam etmesi... Yanlış şeyler. Herkes bu memleketin sahibi. Bu tip şeyleri yanlış buluyorum." ifadelerini kullandı.
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