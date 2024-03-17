Erden Timur'dan Fenerbahçe'nin hakem teklifine cevap: 'Bizim için kabuldür ama şartımız...'

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 19:24
Erden Timur'dan Fenerbahçe'nin hakem teklifine cevap: 'Bizim için kabuldür ama şartımız...'
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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, 4-3 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

Erden Timur'un açıklamaları şöyle:

"Şampiyonluk maçı denilen tarzda bir maçtı. Penaltı kaçırdıktan sonra böyle bir geri dönüş inanılmaz. Biz bu sene inşallah şampiyon olacağız. Tüm camiada bir inanmışlık, dayanışma var. Herkes birbirine kenetlenmiş durumda. Kim hak ediyorsa o şampiyon olsun.

ALİ KOÇ'UN İDDİALARINA CEVAP

O günkü 3 saatlik konuşmada denilmeyen şey kalmadı. Bu camialar farklı yerlere sürükleniyor. Aylar önce söyledik. İmza verelim ve telefonlarımız, banka hesaplarımız incelensin ve arınalım dedik. Lütfen arınalım artık.

Bu mücadeleyi sadece şampiyon olmak için yapmıyorsun. Toplumsal bir mesaj için de yapıyorsun. Topluma buna ispat edeceğiz. Kendin kadar başkasını da düşündüğünde sonucu alıyorsun, en çok da bunun altını çiziyorum. İyi olan kazanacak."

FERNANDO MUSLERA

Öte yandan Erden Timur, Fernando Muslera ile yeni sözleşme konusunda anlaşmak üzere olduklarını belirtti. Timur, "Kaptanımızla, Nando'yla anlaşmak üzereyiz. Çoğu koşulda anlaştık" dedi.

YABANCI HAKEM KONUSU

"Yabancı hakem mi? Buyursun olsun. Yabancı hakem her maçı yönetebilir. Okan hocayla konuşurken içeride 'robot hakem' olsun dedim. İstenilen yerde, istenilen şekilde olsun. Yabancı hakem - Türk hakem kıyaslamasını ancak yabancı hakemin de evine adam gönderirsen, çocuğunu tehdit ettirirsen, AVM'de de hakemin çevresini sararsan o zaman yabancı hakem ne yapar bakmak lazım. Fenerbahçe'nin teklifi bizim için kabuldür. Şartımız şu; aylardır söylüyoruz, madem ki yabancı hakemin saniyelik kararının daha adil olduğunu düşünüyoruz, son 1 sene, 2 sene, 5 sene, 3 tane yabancı hakem belirleyelim. Maçları izlesinler. 10 sene incelesinler. Bu seneden başlasınlar. Basit hata, fazla faul, kazandıran hata, her türlü şeyi yapsınlar. Sonucu kabul ediyoruz. 3 tane, gerekirse 5 tane seçelim. Eğer bunu kabul ederlerse biz de onu kabul ediyoruz. Teraziden kaçan hırsızdır derken bunu kastetmiştim. Deftere bakmaktan kaçıyorsan demek ki haklı değilsin. Doğruya yönlendirmek için gelin 5 tane hakem seçelim.

Sen diyorsun ki bir hastalık var, diyoruz ki röntgen çektirmeye hastaneye gidelim. Röntgenden kaçıyorsan demek ki iddianda yanlış bir şey söylüyorsun."


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