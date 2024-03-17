Galatasaray'dan maç sonu paylaşımı: 'İnananların galibiyeti'

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı -kırmızılı ekip "Şampiyonluk yolunda inananların galibiyeti" şeklinde bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 18:21
Galatasaray'dan maç sonu paylaşımı: 'İnananların galibiyeti'
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Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 90. dakikada bulduğu golle 4-3 yendi.

'İNANANLARIN GALİBİYETİ'

Sarı-kırmızılı takımdan bu maç sonra şampiyonluk mesajı geldi. Galatasaray, galibiyetin ardından, "Şampiyonluk yolunda inananların galibiyeti" paylaşımında bulundu.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda yorum ve beğenide bulundu.

 


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