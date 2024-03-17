Galatasaray'dan maç sonu paylaşımı: 'İnananların galibiyeti'
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı -kırmızılı ekip "Şampiyonluk yolunda inananların galibiyeti" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 90. dakikada bulduğu golle 4-3 yendi.
'İNANANLARIN GALİBİYETİ'
Sarı-kırmızılı takımdan bu maç sonra şampiyonluk mesajı geldi. Galatasaray, galibiyetin ardından, "Şampiyonluk yolunda inananların galibiyeti" paylaşımında bulundu.
Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda yorum ve beğenide bulundu.
ŞAMPİYONLUK YOLUNDA İNANANLARIN GALİBİYETİ! ????— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 17, 2024
Maç sonucu: Kasımpaşa 3-4 Galatasaray ??#KASvGS pic.twitter.com/9K4j3STK2D
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