Galatasaray'dan maç sonu paylaşımı: 'İnananların galibiyeti'

Yayınlanma: 17.03.2024 - 18:21

Güncelleme: 17.03.2024 - 18:21

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 90. dakikada bulduğu golle 4-3 yendi.

'İNANANLARIN GALİBİYETİ'

Sarı-kırmızılı takımdan bu maç sonra şampiyonluk mesajı geldi. Galatasaray, galibiyetin ardından, "Şampiyonluk yolunda inananların galibiyeti" paylaşımında bulundu.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda yorum ve beğenide bulundu.