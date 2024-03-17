Galatasaray'da seri 18 maça çıktı!

Yayınlanma: 17.03.2024 - 18:51

Güncelleme: 17.03.2024 - 18:51

Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 18 müsabakada mağlup olmadı.

Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı maçlarda 16 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Bu arada Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çeken Galatasaray, ilk kez 3 gol yedi.