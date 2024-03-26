Galatasaray'dan olay görüntülere tepki: 'Bu konuşmalar Ali Koç'a nasıl ulaştı?'

Yayınlanma: 26.03.2024 - 11:46

Güncelleme: 26.03.2024 - 11:49

Galatasaray'da başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor'u ağırladığı maç ile ilgili MHK toplantısından gündeme düşen video için konuştu.

Niyazi Yelkencioğlu yaptığı açıklamada, "Bu konuyla ilgili kulübümüzün daha detaylı bir açıklama yapacağını söyleyebilirim. Bir iki ufak detayı kendim söylemek istiyorum. Amerika merkezli 'no name' bir hesabın konuşmaların arkası kesilerek, bir takım görüntülerin yayınlanması manidar. Bu görüntüler nasıl o merciye ulaştı, kaydedildi? Onu merak ediyoruz. 13 Mart'ta Ali Koç'un bahsettiği bu konuşmalar kendisine nasıl ulaştı?" dedi.

"ALİ KOÇ'TA VARSA PAYLAŞSIN"

Yelkencioğlu ayrıca, "Fenerbahçe'nin TFF içinde nasıl bir yapılanması var? Bu bir soru işareti. Aynı hafta Fenerbahçe - Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili Hugh Dallas'ın yorumları Ali Koç'ta varsa ve bizimle paylaşırsa seviniriz. Sadece bizim maçla ilgili cımbızla çıkarıyorlar, kendi maçlarıyla ilgili şeyler çıkmıyor maalesef. Bunlarla ilgili baya bir merakımız var. Onları en kısa sürede ortaya çıkacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.