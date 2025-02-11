Eren Elmalı, Galatasaray'da! Transfer TFF'ye bildirildi!
Galatasaray, Eren Elmalı için transferin son saatlerinde Trabzonspor ile yeniden temas kurdu ve bordo-mavililer ile anlaşma sağladı. Trabzonspor, Eren'in sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi. Galatasaray, Eren Elmalı ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kış transfer döneminde Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina, Carlos Cuesta ve Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna katan Galatasaray, transferin son saatlerinde Eren Elmalı için Trabzonspor'un kapısını çaldı.
Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sol bek hariç eksiklerini gideren Galatasaray, önemli hamleler yapmasının ardından yönetim ile teknik ekip transfer için bir araya geldi. Teknik heyetin sol bek transferine önem vermesinin ardından, Trabzonspor ile yeniden görüşmeler başladı.
TFF'YE BİLDİRİLDİ
Görüşmede Galatasaray'ın 4 milyon euro bonservis bedeli ve 1,2 milyon euro bonus üzerinden Trabzonspor ile anlaşma sağladığı ortaya çıktı.
2028'YE KADAR SÖZLEŞME
Trabzonspor, Eren Elmalı'nın sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray, Eren ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
- Eren Elmalı'nın maliyeti belli oldu!
- Galatasaray, Arda Ünyay'ı açıkladı!
- Yunanistan maçı Pendik Stadı'na alındı
- Milli yıldız Eren Elmalı, Galatasaray'da
- Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin ile buluştu
- TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
- Galatasaray'da akademide 16 imza birden!
- Gençlerbirliği'nden çok sert hakem açıklaması!
- Fenerbahçe Medicana, Jeffrey Jendryk'i kadrosuna kattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezi davasında beraat kararları!
- İstanbul'da 9 belediyeye operasyon!
- Bakan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması
- Mansur Yavaş’tan dikkat çeken paylaşım!
- AKP’li kurmaylardan çarpıcı açıklama
- Ön seçim tarihi belli oldu!
- İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi
- 'Bir sandıklık iktidarları kaldı...'
- 'Sucuk' yerine at ve eşek eti yedirmişler!
- 'Bu karar yok hükmündedir!'