Eren Elmalı, Galatasaray'da! Transfer TFF'ye bildirildi!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 21:03

Güncelleme: 11.02.2025 - 21:03

Kış transfer döneminde Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina, Carlos Cuesta ve Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna katan Galatasaray, transferin son saatlerinde Eren Elmalı için Trabzonspor'un kapısını çaldı.

Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sol bek hariç eksiklerini gideren Galatasaray, önemli hamleler yapmasının ardından yönetim ile teknik ekip transfer için bir araya geldi. Teknik heyetin sol bek transferine önem vermesinin ardından, Trabzonspor ile yeniden görüşmeler başladı.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Görüşmede Galatasaray'ın 4 milyon euro bonservis bedeli ve 1,2 milyon euro bonus üzerinden Trabzonspor ile anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

2028'YE KADAR SÖZLEŞME

Trabzonspor, Eren Elmalı'nın sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray, Eren ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.