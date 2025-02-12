Eren Elmalı'dan Trabzonspor'a veda mesajı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'a transfer olan milli oyuncu Eren Elmalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'a veda etti.
Milli futbolcu Eren Elmalı, Galatasaray'a transferinin ardından Trabzonspor'a veda etti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eren Elmalı, "Çok şey öğrendiğim, hem futbol hem karakter olarak olgunlaştığım, kendime çok şey kattığım Trabzonspor Ailesi, Bugün, kariyerimde yeni bir yolculuğa çıkmak üzere size veda ediyorum. Burada olduğum süre boyunca birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, teknik ekiplere, kulüp çalışanlarına ve bütün yöneticilere çok teşekkür ederim" dedi.
"KALBİMDE YERİ HER ZAMAN AYRI OLACAK"
24 yaşındaki sol bek, açıklamasının devamında, "Statlarda ve sokaklardaki bitmek bilmeyen sevginiz ve desteğiniz bu yolculuğu benim için en özel kılan şeylerden biriydi. Kalbimde yeri her zaman ayrı olacak. Her şey için teşekkürler. Yolunuz hep açık, şansınız hep bol olsun…" ifadelerini kullandı.
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