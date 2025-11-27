Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eren Mert'ten Galatasaray iddialarına yanıt!

27.11.2025 16:38:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un gözlemci ekibinde görev yapan Eren Mert, hakkında çıkan iddialar üzerine bir açıklama yayımladı.

Trabzonspor gözlemci ekibinde görev yapan Eren Mert, son dönemde çıkan haberler ve kendisine yöneltilen mesajlara yanıt verdi.

Hakkında Galatasaray'a gideceği haberleri çıkan Mert, Trabzonspor ile olan sözleşmesinin devam ettiğini ve kulüp içinde çalışmalara başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Fatih Tekke'nin liderliğinde devam ettiğini belirtti.

"TÜRKİYE'DEN HERHANGİ BİR KULÜPTE ÇALIŞMAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Eren Mert'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"Çıkan haberlere, yazılanlara ve bana atılan mesajlara yönelik bir açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Trabzonspor ile hem yazılı hem de gönül sözleşmem devam etmektedir. Ayrıca Ertuğrul Doğan başkanımızın görevde olduğu müddetçe Türkiye'den herhangi bir kulüpte çalışmam söz konusu değildir. Başkanımızın liderliğinde ve Fatih Tekke hocamın uygun gördüğü şekilde çalışmalarıma devam etmekteyim. Bunun yanında başkanımızın beni görevlendirdiği Avrupa'dan özellikle de Portekiz'den bir kulüp satın alması konusundaki çalışmalarımız oldukça olumlu ilerlemektedir. Önümüzdeki günlerde nihayete ermesi konusunda önemli adımların atılacağını belirtmek isterim. Son olarak böylesine değerli bir camianın ferdi olmaktan dolayı da gurur duyuyorum."

İlgili Konular: #galatasaray #trabzonspor #Eren Mert

