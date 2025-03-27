Ergin Ataman: 'Berbat oynadık, kazanmayı hak etmedik'

Yayınlanma: 27.03.2025 - 09:36

Güncelleme: 27.03.2025 - 09:36

Panathinaikos, Euroleague'de 31. hafta karşılaşmasında Maccabi Tel-Aviv'i 99-92 mağlup etti.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAYI HAK ETMEDİK"

Maçı değerlendiren Ergin Ataman, "Bu maçı kazanmış olmamız bir mucize. 35 dakika boyunca berbat oynadık, kazanmayı hak etmedik. Yine de son 5-6 dakikada işler yolunda gitti ve önemli bir galibiyet aldık" dedi.