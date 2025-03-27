Ergin Ataman: 'Berbat oynadık, kazanmayı hak etmedik'

Panathinaikos, Euroleague'de Maccabi Tel-Aviv'i 99-92 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman: 'Berbat oynadık, kazanmayı hak etmedik'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 09:36

Panathinaikos, Euroleague'de  31. hafta karşılaşmasında Maccabi Tel-Aviv'i 99-92 mağlup etti.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAYI HAK ETMEDİK"

Maçı değerlendiren Ergin Ataman, "Bu maçı kazanmış olmamız bir mucize. 35 dakika boyunca berbat oynadık, kazanmayı hak etmedik.  Yine de son 5-6 dakikada işler yolunda gitti ve önemli bir galibiyet aldık" dedi.


Etiketler: #ergin ataman #Panathinaikos #maccabi tel aviv

İlgili Haberler

Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos son çeyrekte döndü!

Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos son çeyrekte döndü!
Ergin Ataman'lı Panathinaikos, deplasmanda kayıp!

Ergin Ataman'lı Panathinaikos, deplasmanda kayıp!
Galibiyet serisi sona erdi: Fenerbahçe, Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos'a mağlup oldu!

Galibiyet serisi sona erdi: Fenerbahçe, Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos'a mağlup oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler