Ergin Ataman: 'Bu çocuklarla gurur duyuyorum'

EuroLeague'in 34. haftasında kendi evinde ağırladığı ALBA Berlin'i 84-75 mağlup eden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman basın mensuplarına konuştu. Ataman, "Çalışmalarımızın sonucu hakkında çok iyi hissediyoruz. Bu çocuklarla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 09:45
Ergin Ataman: 'Bu çocuklarla gurur duyuyorum'
Abone Ol google-news

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, kazandıkları ALBA Berlin maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Ergin Ataman, "Çalışmalarımızın sonucu hakkında çok iyi hissediyoruz. Bu çocuklarla gurur duyuyorum. Çok sayıda yeni oyuncumuz olması bizi motive etti. Çok sayıda maç oynadık, evimizde bile kazanmak kolay değil ama play-offlara girerken büyük bir adım atmış olmamız önemli. Hedefimize doğru adım adım ilerlemeliyiz. Dimitris Giannakopoulos ile aynı karaktere sahibiz. Hepimiz başarılı olmak için birlikte çalıştık ve ilk karşılaşmadan itibaren fark yaratabileceğimiz açıktı" dedi. 

"İNİŞ ÇIKIŞLAR OLMASI NORMAL"

Sözlerine devam eden Ergin Ataman, ''Takımın özellikle normal sezonun ikinci yarısındaki oyunundan memnunum. Takım, olmalarını istediğim seviyeye geldi. Elbette Madrid'deki gibi öne çıkan maçlar da var, bu akşamki gibi çok iyi olmayan maçlar da. Önemli olan deplasman maçlarında galibiyetler bulmamız ama Maccabi'den bu yana evimizde hiç maç kaybetmedik. Elbette bu kadar uzun bir sezonda bazı oyuncuların performanslarında iniş çıkışlar olması normal. Ama biz kendimizi hazırlayacağız ve play-offlara hazır olacağız. Oraya ulaşmak için 10 günümüz var" ifadelerini kullandı. 


ergin ataman haberleri ALBA Berlin haberleri Panathinaikos haberleri euroleague haberleri

İlgili Haberler

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray sorusuna çarpıcı yanıt: 'Tüm hedefim...'

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray sorusuna çarpıcı yanıt: 'Tüm hedefim...'
Galatasaray'a dev gelir: Kasasını doldurdu!

Galatasaray'a dev gelir: Kasasını doldurdu!
Beşincilik serisi ilk maçında Kuzeyboru, Galatasaray'ı yendi

Beşincilik serisi ilk maçında Kuzeyboru, Galatasaray'ı yendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sağlık emekçisine bayram yok: Hemşirelerin saatlik 80 TL, hekimlerin 137 TL nöbet ücretleri tepki çekti

Sağlık emekçisine bayram yok: Hemşirelerin saatlik 80 TL, hekimlerin 137 TL nöbet ücretleri tepki çekti
Eser Yenenler eşinin doğum gününü kutladı: ‘Bana, bizi öğreten kadın’

Eser Yenenler eşinin doğum gününü kutladı: ‘Bana, bizi öğreten kadın’
Yer Bursa... Bir kilometrelik bayramlaşma kuyruğu oluştu

Yer Bursa... Bir kilometrelik bayramlaşma kuyruğu oluştu
Son dakika… Antalya Kemer’de ormanlık alanda yangın!

Son dakika… Antalya Kemer’de ormanlık alanda yangın!
Armağan Çağlayan'dan Yılmaz Erdoğan'a destek

Armağan Çağlayan'dan Yılmaz Erdoğan'a destek
İlk bakışta çıplak sandılar! Gerçek bakın ne çıktı…

İlk bakışta çıplak sandılar! Gerçek bakın ne çıktı…
Kamp kadrosu belli oldu: Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi 3 eksik!

Kamp kadrosu belli oldu: Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi 3 eksik!
Nevra Bilem bayramda eşinden bakın ne hediye aldı!

Nevra Bilem bayramda eşinden bakın ne hediye aldı!