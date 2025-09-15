Ergin Ataman'dan EuroBasket finalinin ardından dikkat çeken açıklama: 'Bugün pozitif şeyler konuşma günü değil'

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Almanya finalinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ataman, "Kaybettikten sonra asla pozitif düşünmem. Bugün pozitif şeyler konuşma günü değil" dedi.

Başarılı başantrenör, Dünya Şampiyonası için gelen sorunun ardından, "Çok üzgünüm. Böylesine önemli bir finali son iki dakikaya kadar önde götürdük, son saniyelerde kaybetmek önümüzdeki süreç için yorum yapmamı engelliyor. Önümüzdeki süreçte yorum yaparız" diye yanıt verdi.

Ergin Ataman, "Oyuncuların maç içindeki kararları hakkında yorum yapmak istemiyorum. Alperen Şengün son anda atış yapmak istedi ve yaptı. Bu kadar" dedi.