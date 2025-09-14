Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hidayet Türkoğlu: "Gurur duyuyoruz"

Hidayet Türkoğlu: "Gurur duyuyoruz"

14.09.2025 23:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Hidayet Türkoğlu:

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Almanya maçının ardından bir paylaşımda bulundu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'ya finalde kaybetti ve EuroBasket 2025'i ikinci sırada tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, bu maçın ardından bir paylaşım yaptı.

"Gurur duyuyoruz" başlığını kullanan Hidayet Türkoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Avrupa ikincisi olan A Erkek Milli Takımımızı yürekten kutluyorum.

Son topa kadar mücadele eden oyuncularımızı, başantrenörümüzü ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan Tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum."

İlgili Konular: #12 dev adam #hidayet türkoğlu #EuroBasket 2025

İlgili Haberler

Fatih Tekke'den çok sert hakem tepkisi: 'Ülkede futbol oynanmıyor'
Fatih Tekke'den çok sert hakem tepkisi: 'Ülkede futbol oynanmıyor' Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçtan sarı lacivertliler 1-0 galip ayrıldı. Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, hakem yönetimine sert tepki gösterdi.
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı'ndan büyük tepki!
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı'ndan büyük tepki! Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama yaptı.
Riga’dan gümüş madalya ile dönüyoruz: 12 Dev Adam, Avrupa ikincisi!
Riga’dan gümüş madalya ile dönüyoruz: 12 Dev Adam, Avrupa ikincisi! A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88 - 83 mağlup olarak Avrupa Şampiyonası'nı ikinci tamamladı.