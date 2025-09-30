Ergin Ataman'dan Bayern Münih açıklaması: 'Sadece yüzde 40 hazırız'

Panathinaikos koçu Ergin Ataman, Bayern Münih maçı öncesinde konuştu.

EuroLeague'in 2025-26 sezonundaki açılış maçında Panathinaikos, bu akşam (30 Eylül Salı) sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Yunan ekibi, böylelikle yeni sezondaki ilk resmi maçına çıkmış olacak.

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, bu karşılaşmanın öncesinde Yunan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TAKIM OLARAK YÜZDE 40 HAZIRIZ"

Koç Ataman, takım olarak henüz sadece '%40 hazır olduklarını' söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Şu an takım olarak sadece yüzde 40 hazırız. Buna rağmen kazanmak için agresif oynamamız gerekiyor, ayrıca taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. OAKA'da her zaman çok sıcak bir atmosfer oluyor, bu nedenle henüz sadece yüzde 40 hazır olsak bile iç sahada oynayacak olmamız bizim için avantaj. Kazanmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Açıkçası sezonun bu noktasında harika basketbol oynayacağımız konusunda pek iyimser değilim. Harika oynayamasak bile agresif olmamız ve kazanmak için sonuna kadar mücadele etmemiz gerekiyor."

CEDİ OSMAN BAYERN MÜNİH MAÇINDA YOK

Koç Ataman, takımdaki sakatlıklar hakkında ise şu sözleri kullandı:

"Cedi, Bayern maçında aramızda olmayacak. Sağlık ekibimiz onu cuma günü oynayacağımız Barcelona maçına yetiştirmeye çalışıyor. Mathias Lessort'un kasım ayında dönmesini bekliyoruz ama henüz takıma tam olarak ne zaman katılacağını bilmiyorum. TJ Shorts'un ise bir sorunu yok, son üç idmanda yer aldı."