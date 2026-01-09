Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ergin Ataman'dan ırkçı söylemlere tepki: 'Türk olmaktan gurur duyuyorum'

Ergin Ataman'dan ırkçı söylemlere tepki: 'Türk olmaktan gurur duyuyorum'

9.01.2026 09:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Ergin Ataman'dan ırkçı söylemlere tepki: 'Türk olmaktan gurur duyuyorum'

EuroLeague'in 21. haftasında Virtus Bologna'yı mağlup eden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, maç sonrası yaptığı açıklamalarda kendisine yönelik ırkçı söylemlere tepki gösterdi.

EuroLeague 21. hafta karşılaşmasında Panathinaikos sahasında Virtus Bologna'yı 84-71 mağlup etti.

Maçın ardından Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

Irkçı söylemlere maruz kaldığını söyleyen Ergin Ataman, "İnsanlar ülkem yüzünden sosyal medyada bana saldırmaya başladı. Bana, Türk olduğumu ve Yunanistan'dan gitmem gerektiğini, Türk olduğum için Panathinaikos için çok kötü olduğumu yazdılar. Türk olmaktan gurur duyuyorum. Yunanistan'ı seviyorum, Atina'yı seviyorum, Panathinaikos'u seviyorum" ifadelerini kullandı.

Panathinaikos'un her zaman kupa için mücadele ettiğini dile getiren Ataman, "20 tane yerel kupam var. Son 10 yılda değil, son 5 yılda 3 EuroLeague'im var. Biz Panathinaikos, Avrupa'nın en iyi kulübüysek, sezon boyunca büyük hedeflerimiz olur. Bu meydan okuma kendim ve oyuncularım için. Ve kendime inanıyorum" dedi.

Öte yandan Ergin Ataman kısa bir süre önce yaptığı açıklamada "Bildiğiniz gibi, gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmem var. Ancak bu sezon sonunda EuroLeague veya Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğu kazanamazsak, Atina'dan ayrılacağım" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #ergin ataman #euroleague #Panathinaikos

İlgili Haberler

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına sert tepki: '10 bin eğitimsiz...'
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına sert tepki: '10 bin eğitimsiz...' Panathinaikos, EuroLeague'de konuk olduğu Fenerbahçe Beko'yu 81-77 yenerken, Yunan takımının başantrenörü Ergin Ataman maçın ardından yaptığı açıklamada sarı lacivertli taraftarlara tepki gösterdi.
Seri sona erdi: Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'lı Panathinaikos'u geçemedi!
Seri sona erdi: Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'lı Panathinaikos'u geçemedi! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında sahasında Panathinaikos'a 81-77 yenildi.
Ergin Ataman'dan ayrılık mesajı: 'EuroLeague veya Yunanistan Ligi'ni kazanamazsak...'
Ergin Ataman'dan ayrılık mesajı: 'EuroLeague veya Yunanistan Ligi'ni kazanamazsak...' Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Virtus Bologna maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ataman, "Sezon sonunda EuroLeague veya Yunanistan Ligi'ni kazanamazsak Atina'dan ayrılacağım" ifadelerini kullandı.