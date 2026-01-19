Ergin Ataman'dan oyuncularına tepki: 'Bize hiçbir şey katmayanlar var'

Panathinaikos basketbol takımı koçu Ergin Ataman, Yunanistan Ligi'nde PAOK galibiyetinin ardından takımın genel gidişatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Maçın zor geçtiğini belirten Ataman, "İlk yarıyı çok iyi oynadık, ancak ikinci yarıda Holmes ve Cedi'nin faul problemleri nedeniyle sıkıntılar yaşadık. Grant de bazı oyuncuların sıfır katkısı yüzünden problem yaşadı. Bu oyuncular yine sistemimize zarar verdi. Maçı kaybetme tehlikesi yaşadık" dedi.

"KENARDAN GELEN OYUNCULAR SİSTEMİMİZE ZARAR VERDİ"

Ergin Ataman ayrıca, "Münih'te Bayern'e karşı aldığımız mağlubiyetin ardından bizim için zor bir maçtı. Nunn, Mitoglou ve Rogkavopoulos'un sakatlıklarına rağmen maça mükemmel başladık. Ancak kenardan gelen bazı oyuncular sisteme zarar verdi ve maçı kaybetme noktasına geldik. Sloukas'ın liderliğinde beş oyuncu sayesinde kazandık. Sloukas, büyük bir karakter ortaya koydu" diye konuştu.

Bazı oyuncuların oyun sistemini olumsuz etkilediğini söyleyen Ergin Ataman, "Kenardan gelen oyuncular tüm sistemimize zarar verdi. Ne yazık ki bugün üç önemli eksiğimiz vardı ve onlara ihtiyacımız var. Bu performansla bazı oyuncular benim takımımda, benim sistemimde, Panathinaikos gibi büyük bir takımda oynamayı hak etmiyor. Sisteme zarar verdiler" dedi.

"BİZE HİÇBİR ŞEY KATMAYAN OYUNCULAR VAR"

Bazı oyunculara tepki gösteren Ataman, "Adını vermek istemediğim bazı oyuncularla ne yapacağımı bilmiyorum. Çözümü ben bulamıyorum. Çözümü oyuncular bulmalı. Bize hiçbir şey katmayan oyuncular var. Eğer katkıda bulunmazlarsa, bazı oyuncular 30 dakika oynayarak ölecek" açıklamasını yaptı.

Son olarak transfer dedikodularına yönelik soruyu yanıtlayan Ataman, "Hayır, transfer için artık çok geç. Sakat oyuncuların geri dönmesini bekliyoruz. Nunn, Mitoglou ve Rogkavopoulos çok önemli üç oyuncu. Döndüklerinde, sistemin içinde olmayan oyuncular oynamayacak, sorun yok" diye açıklamalarda bulundu.