Ergin Ataman isyan etti: 'Bunu ilk kez gördüm'

THY EuroLeague'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Paris Basket'e 84-80 mağlup olan Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimine tepki gösteren Ataman, "Bizim için alışılmadık bir basketbol izledik. EuroLeague'de geçirdiğim sekiz yılın ardından ilk kez bu kadar sıra dışı bir basketbol gördüm" dedi.

Ergin Ataman isyan etti: 'Bunu ilk kez gördüm'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2024 - 11:22

THY EuroLeague'de Panathinaikos, Paris deplasmanında 84-80'lik skorla mağlubiyet aldı.

Bu karşılaşmanın ardından Yunan ekibinin başantrenörü Ergin Ataman, hakem yönetimine tepki gösterdi.

"BİZİM İÇİN ALIŞILMADIK BİR BASKETBOL İZLEDİK"

Paris'i tebrik eden Ataman, "Paris'i tebrik ederim. Bizim için alışılmadık bir basketbol izledik. EuroLeague'de geçirdiğim sekiz yılın ardından ilk kez bu kadar sıra dışı bir basketbol gördüm" ifadelerini kullandı.

"Birçok kez oyuncularım sahada bir şeylerden şikayet etti. Bu alışılmadık bir şey, EuroLeague'de ilk kez bu tarz bir basketbol gördüm" diyen Ataman, açıklamalarını daha açık hale getirmesi istendiğinde bunu reddetti ve, "Bu konuda daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Ne söylediğimi anlayabilirsiniz" sözlerini sarf etti.


Etiketler: #ergin ataman #Panathinaikos #hakem #euroleague

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