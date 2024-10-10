Evinin havuzunda ölü bulunmuştu: Yunan polisinden Panathinaikoslu futbolcu George Baldock için açıklama!
Yunan polisi, evinin havuzunda ölü bulunan Panathinaikoslu George Baldock'un evinde herhangi bir suç unsuru tespit edilmediğini açıkladı.
Panathinaikos forması giyen ve evinin havuzunda ölü bulunan George Baldock için Yunan polisinden açıklama geldi.
Yunan polisi, evinin havuzunda ölü 31 yaşındaki futbolcuya yapılan ön otopside herhangi bir suç unsuru tespit edilmediğini duyurdu.
Baldock'un evinin de hırsızlık şüphesi nedeniyle incelendiği ancak bu konuda da herhangi bir delil tespit edilemediği ifade edildi.
BALDOCK KİMDİR?
1993 yılında İngiltere'nin Buckingham kentinde doğdu ve büyükannesi aracılığıyla Yunan vatandaşlığına geçti.
2017 yılına kadar Milton Keynes'in MK Dons takımında sağ bek olarak yetişti ve ardından Tamworth ve Oxford United gibi kulüplere kiralık olarak gitti.
Daha sonra 2017'de Sheffield United'a geçti ve yedi yılda 200'den fazla lig maçı oynadı ve Yunan milli takımında oynamaya başladı. 2024 yazında Panathinaikos'a imza attı.
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