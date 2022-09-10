Ergin Ataman: "Kariyerimin en acı verici anı"
A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü Ergin Ataman, Fransa'ya 1 sayı farkla kaybettiğimiz maçın ardından konuştu. Ataman, "Kariyerimin belki de en can yakıcı, en ağır mağlubiyeti bu" dedi.
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, EuroBasket 2022'de Fransa'ya 1 sayı farkla kaybettiğimiz son 16 turu maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendirmesi istenen Ataman, "Değerlendirme yapmak çok zor. Basketbol tuhaf bir oyun. Bazen çok büyük mutluluk veriyor, bazen de bu denli acı verici bir mağlubiyet yaşıyoruz ülke olarak. Kariyerimin belki de en can yakıcı, en ağır mağlubiyeti bu. Hakikaten Türk halkına, milletine bu galibiyeti vermeye çok yakındık. Oyuncularım müthiş mücadele ettiler. Olmadı. Aynı şey 2019'daki ABD maçında da oldu. Kısmet. Kısmetsizlik mi deriz, beceriksizlik mi deriz, aşırı heyecan mı deriz son pozisyonda. Kazandım, çok büyük bir hedefi yakaladım derken elendik." ifadelerini kullandı.
"FURKAN DOĞRUSUNU YAPTI"
Furkan Korkmaz'ın topu elinden kaçırdığı son hücumla ilgili düşüncesi sorulan Ataman, "Son hücumda artık bir oyun yoktu. Gobert, son faulü soksaydı biz mola istemiştik. Orada bir oyun oynayacaktık. 6 saniye kala ribaund alınca Furkan doğrusunu yaptı. Faul de alsa yine son toptu. 2 atışa gidecektik. Kapandılar o pozisyonda geçemedik. 6 saniye kala tüm sahayı geçip böylesi bir atmosferde değerlendirmek zor. Kısmetsizliğin son noktasıydı." cevabını verdi ve sözlerini noktaladı.
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