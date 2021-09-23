Ergin Ataman’dan Betsy Bailey’in delege seçilmesine tepki
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Amerikalı koç Betsy Bailey’in Türkiye Basketbol Federasyonu seçimlerinde oy verecek olmasına tepki gösterdi.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, geçmişte Türkiye’de görev yapmış Amerikalı koç Betsy Bailey’in Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) seçimlerinde oy verecek delege seçilmesine tepki gösterdi.
Yazılı bir açıklama yapan Ataman, şu ifadeleri kullandı:
“Türk basketbolu için yıllardır her kademede emek veren ve Türk basketbolunu en iyi şekilde temsil eden bir antrenör olarak, 29 yıl önce kadın milli takımının antrenörlüğünü yapmış ve daha sonra hiç Türkiye’ye gelmemiş bir antrenör olan Betsy Bailey’in kura sonucu Türk basketbolunun geleceğini projelendirecek yeni TBF başkanlık seçimlerinde oy verecek delege seçilmesine büyük tepki gösteriyorum. Bunun, seçim öncesi acil olarak TBF yetkilileri tarafından düzeltilmesini bekliyorum. Türk basketbolunun artık modern, günün gerçeklerinde ve gelecekte büyük vizyonlar tarafından yönetilmesini, bu hususta tüm delegelerin gözden geçirilmesini rica ediyorum.”
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Perşembe günü kar ve dolu geliyor!
- Sedat Peker'den yeni 'Erkam Yıldırım' paylaşımları
- AKP'li vekilden 2023 seçim fetvası
- Bahçeli, Erdoğan'a rest çekti
- Yasemin Bozkurt’tan Gülben Ergen itirafı
- Reuters’tan çarpıcı Ali Erbaş analizi
- Adli emanette ne varsa satmış
- Önce öldürdüler sonra göbek attılar
- Kış ayları için 'dengeler bozulur' uyarısı
- TÜRGEV’e verilen yurt 'Barınamayan' öğrencilere