Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı
Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, federasyon başkanlığına aday olacağını açıkladı.
Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulunda başkanlığa aday olacağını açıkladı.
Kunter, yaptığı açıklamada başkan adaylığı için zaten niyetinin olduğunu belirterek, "Basketbolu yeniden ayağa kaldırmak için başkanlığa adayım." dedi.
Olağan genel kurulun kasım ayı gibi olacağına dikkati çeken Kunter, "Göreve talibiz. Bu yönde çalışmalarımızı yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Oyunculuk kariyerinde İTÜ, Beşiktaş, Yenişehir Meysu, Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve Çukurova Sanayi'nde formasını giyen Kunter, antrenör olarak ise Darüşşafaka, Beşiktaş, Galatasaray, ASVEL, Le Mans ve Galatasaray'ı çalıştırdı.
Son olarak Fransa'nın Cholet ekibini çalıştıran Erman Kunter, 1997-2000 yılları arasında ise A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başında görev yaptı.
İlgili Haberler
- Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı
- Fenerbahçe'de Serdar Dursun, takımla çalışmalara başladı
- Alagöz Holding, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın forma sırt sponsoru oldu
- Galatasaray, Marcao'nun olmadan oynadığı maçlarda sıkıntı yaşıyor
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Rıdvan Dilmen TRT'nin kendisine önerdiği ücreti açıkladı
- Emine Erdoğan'ın saati için ağızları açık bırakan iddia
- Erdoğan'ın ABD'deki konvoyu paylaşıldı
- AKP kulislerinde Ya gelirse krizi
- İstismarın yaşandığı Kuran kursu hangi tarikatın?
- Erdoğan'a anket şoku: İlk kez yüzde 30'un altında
- 400 milyon dolarlık yatıyla 90 gündür Bodrum'da
- CHP'de şüpheli ölümler
- Kılıçdaroğlu HDP ile çözebiliriz demişti
- AKP'li belediye Validebağ'a girdi!