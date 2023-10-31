Ergin Ataman'dan galibiyet açıklaması: 'Dün gece uyuyamadım'

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos galibiyetinin ardından konuştu. Ataman, "Çok yoğun duygular yaşıyorum. Zor günler geçirdik ve dün gece uyuyamadım. Sahada savaşan bir takım olduğumuzu gösterdik" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 07:40
Ergin Ataman'dan galibiyet açıklaması: 'Dün gece uyuyamadım'
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Panathinaikos'u çalıştıran Ergin Ataman, Olympiakos zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.

"DÜN GECE UYUYAMADIM"

Ataman maç sonu yaptığı açıklamasına geceyi uykusuz geçirdiğini söyleyerek başladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Çok yoğun duygular yaşıyorum. Zor günler geçirdik ve dün gece uyuyamadım. Sahada savaşan bir takım olduğumuzu gösterdik. EuroLeague'deki maçta tempoyu kontrol edememiştik ve kaybetmiştik. Oyuncularımın performansından çok mutluyum."


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