Ergin Ataman'dan galibiyet açıklaması: 'Dün gece uyuyamadım'

Yayınlanma: 31.10.2023 - 07:40

Güncelleme: 31.10.2023 - 07:40

Panathinaikos'u çalıştıran Ergin Ataman, Olympiakos zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.

"DÜN GECE UYUYAMADIM"



Ataman maç sonu yaptığı açıklamasına geceyi uykusuz geçirdiğini söyleyerek başladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Çok yoğun duygular yaşıyorum. Zor günler geçirdik ve dün gece uyuyamadım. Sahada savaşan bir takım olduğumuzu gösterdik. EuroLeague'deki maçta tempoyu kontrol edememiştik ve kaybetmiştik. Oyuncularımın performansından çok mutluyum."