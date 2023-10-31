Ergin Ataman'lı Panathinaikos'tan deplasmanda tarihi galibiyet!
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Basketbol Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Olympiakos'u 66-54 mağlup etti.
Yunanistan'ın en büyük derbisinde Olympiakos, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u konuk etti.
Panathinaikos kafilesinin polis eşliğinde maça geldiği karşılaşmayı Ataman'ın takımı 66-54 kazanarak uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir galibiyete imza attı.
SON 20 MAÇTA 2. GALİBİYET
Karşılaşmada Olympiakos'tan Panathinaikos'a transfer olan Kostas Sloukas maçı 5 sayı 5 ribaund 5 asistle tamamlarken maçın en skoreri ise 20 sayıyla Dinos Mitoglou oldu.
Yeşil-beyazlı ekip en son Kasım 2021'de deplasmanda mağlup ettiği rakibini 2 yıl aradan sonra devirmeyi başardı. Panathinaikos ayrıca ezeli rakibiyle oynadığı son 20 maçta 2. galibiyetini almış oldu.
Öte yandan Panathinaikos, 4 haftası geride kalan Yunanistan Ligi'nde 4'te 4 yaparak zirvedeki yerini aldı.
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