Ergin Ataman'dan sert sözler: 'Küçük insanların yaşattığı önemsiz şeylerle...'

Yayınlanma: 23.05.2024 - 14:47

Güncelleme: 23.05.2024 - 14:53

Almanya'nın başkenti Berlin'de yarın başlayacak organizasyonda Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında sarı lacivertli ekibin koçu Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.

"Kendi ülkeniz dışından bir takımla kendi ülkenizden bir takıma karşı mücadele edeceksiniz" şeklinde gelen soruyu yanıtlayan Ergin Ataman, "Bu ulusal takım mücadelesi değil. Dünyanın en önemli basketbol organizasyonlarından biri. Türk koç olarak bir yandan ülkemi temsil ediyorum ama bir Yunan takımını temsil ediyorum. Türk takımının başında da Litvanyalı koç var. Zorlu bir yarı final maçı olacak, büyük bir takıma karşı. Fenerbahçe Kulübü'ne ve taraftarlarına çok büyük saygım var. Elimizden geleni yapıp kazanmaya çalışacağız. Sanırım 5-6'ıncı Final Four'um olacak. Büyük duygularım yok. 2 defa kazandım zaten, 3. kez kazanmaya çalışacağım" dedi.

''BÜYÜK HEDEF KUPAYI KAZANMAK''

Sözlerine devam eden tecrübeli koç, "Aslına bakarsanız çok da zor değil. İyi karakterlere sahip iyi oyuncular seçer, iyi iş ortaya koyarsanız, 1 de 12 de yeni oyuncu olsa çok bir şey fark etmez benim için. Büyük hedefler koymaktan ürkmeyiz. Şimdi Final Four'dayız. Buraya gelince de büyük hedef kupayı kazanmaktır. Bizim de hedefimiz kupayı kazanmak" yorumunu yaptı.

''FENERBAHÇE'Yİ TEMSİL ETMİYOR''

Otel önünde Fenerbahçe taraftarıyla yaşanan olaylar hakkında konuşan Ergin Ataman, ''Beni destekleyen herkese teşekkürler. EuroLeague CEO'sundan Alman polisine kadar herkese teşekkür ediyorum. Bu basın toplantısında, o küçük insanların yaşattığı önemsiz şeylerle ilgili konuşmak istemiyorum. Bu Fenerbahçe camiasını temsil etmiyor. 10-15 kişilik provokatörlerdi. Ben Fenerbahçe Kulübü'ne, taraftarına çok büyük saygı duyuyorum. Ayrıntıya girmek istemiyorum. Bu konuyu konuşmayacağım. Burada basketbol konuşuyoruz" sözlerini sarf etti.

''BÖYLE BİR ŞEYE İNANMIYORUM''

"Panathinaikos, Obradovic sonrasında ilk kez Final Four'da, bu başarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Lanetin kalktığını söyleyebilir misiniz?" sorusuna cevap veren Ergin Ataman, "Ben böyle bir şeye inanmıyorum. Oyuncularıma, kulübüme inanıyorum. Taraftarlarımızın müthiş desteğiyle buradayız. Atina'ya gittiğim ilk günden beri taraftarlar destek veriyor. Yeni ekip, yeni teknik kadro... Biz burada olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

''7. YILDIZI İSTİYORLAR''

Ergin Ataman sözlerine devam ederek "Panathinaikos'ta çalışıyorsanız, hiçbir hedefe varınca rahatlayamazsınız. Panathinaikos şampiyonluklara alışkın bir kulüp. Taraftar önce play-off istedi, sonra final four istedi, şimdi 7. yıldızı istiyor. Bizim için şampiyonluk en büyük motivasyon" ifadelerini kullandı.