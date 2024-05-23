Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a tepki!
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında Berlin'de yaşanan gerginlik sonrası bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında Belin'de yaşanan gerginlik sonrası bir paylaşım yaptı.
"FENERBAHÇE, TÜRK TAKIMI!"
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Erkek Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, "Unutmayalım, atlamayalım… Türkiyemizi, ülkemizi Final Four'da Fenerbahçemiz temsil ediyor. Daha da net söyleyelim; Fenerbahçe, Türk takımı." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
EuroLeague Final Four öncesi Fenerbahçe Bekolu taraftarlar ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında tartışma yaşandı.
KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT
Fenerbahçe'yi karşılamak için havalimanında bulunan Fenerbahçeli taraftarları, Panathinaikos kafilesinin Berlin'e indiğini görmesi üzerine Ergin Ataman aleyhine önce 'Doping yapsana' tezahüratı, ardından da küfürlü tezahüratlarda bulundu.
ATAMAN'DAN KÜFÜRLÜ KARŞILIK
Bunun üzerine Ergin Ataman'ın da taraftarlara küfürlü karşılık vermesi üzerine tartışmanın boyutu alevlendi ve taraftarlar küfürlü tezahüratlarına devam etti.
Çok sinirlenen Ergin Ataman'ın "Güvenlik görevlileri nerede?" diye bağırdığı görüldü.
Final Four'un ilk ayağında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek ve kazanan ekip finalde Olympiakos - Real Madrid eşleşmesinin galibi ile eşleşecek.
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