Fatih Terimli Panathinaikos şampiyonluk yolunda hata yapmadı!

Yunanistan Şampiyonluk Turu karşılaşmasında Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda Aris'i 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 22:46
Fatih Terimli Panathinaikos şampiyonluk yolunda hata yapmadı!
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Yunanistan Şampiyonluk Turu karşılaşmasında Aris ile Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Panathinaikos deplasmanda 2-0 kazandı. 

Panathinaikos'a galibiyeti getiren goller, 62. dakikada Andraz Sporar ile 90. dakikada Jakub Brabec kaydetti. 

Panathinaikos'ta Samet Akaydin, karşılaşmada 90 dakika süre aldı. 

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, puanını 65 yaptı. Aris ise 48 puanda kaldı. 

Bir sonraki karşılaşmada Panathinaikos, Lamia'yı evinde ağırlayacak. Aris, AEK ile deplasmanda karşılaşacak.


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