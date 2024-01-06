Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, İspanya'dan zaferle döndü
THY EuroLeague 19. hafta maçında Panathinaikos, deplasmanda Valencia'yı 81-82 mağlup etti ve son 6 maçtaki 5. galibiyetini aldı.
THY EuroLeague 19. hafta maçında Valencia ile Panathinaikos karşı karşıya geldi.
İspanya'da oynanan karşılaşmayı Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos 82-81 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, son 6 maçtaki 5. galibiyetini aldı.
Panathinaikos'ta Luca Vildoza 19 sayıyla takımının yıldızı oldu.
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