Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, İspanya'dan zaferle döndü

THY EuroLeague 19. hafta maçında Panathinaikos, deplasmanda Valencia'yı 81-82 mağlup etti ve son 6 maçtaki 5. galibiyetini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2024 - 09:26
Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, İspanya'dan zaferle döndü
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THY EuroLeague 19. hafta maçında Valencia ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. 

İspanya'da oynanan karşılaşmayı Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos 82-81 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, son 6 maçtaki 5. galibiyetini aldı.

Panathinaikos'ta Luca Vildoza 19 sayıyla takımının yıldızı oldu.


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