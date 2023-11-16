Ergin Ataman'lı Panathinaikos, Zalgiris Kaunas'a acımadı!
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague'in 8. haftasında kendi evinde ağırladığı Zalgiris Kaunas'ı 73-71 mağlup etti.
THY EuroLeague'in 8. hafta maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi.
Yunanistan'da oynanan karşılaşmayı Panathinaikos 73-71 kazandı.
8 MAÇTA 4 GALİBİYET
Panathinaikos'ta Dinos Mitoglou, 19 sayı ve 6 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynadı.
Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, EuroLeague'deki dördüncü galibiyetini aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'ye seslendi, devreye Çakıcı girdi
- 'Erdoğan'a kötü bir haberim var...'
- Erdoğan eylemlerden 'rahatsız' oldu
- Netanyahu'dan Erdoğan'a yanıt
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken yanıt!
- Esad için yakalama kararı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt!
- 'Kahrolurum' diyerek reddetti!
- 'İsrail'e gemilerle barut ve çelik gönderiliyor'
- Siz, Ankara’yı ‘Kandil’e’ çeviren değil misiniz?