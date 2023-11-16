Ergin Ataman'lı Panathinaikos, Zalgiris Kaunas'a acımadı!

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague'in 8. haftasında kendi evinde ağırladığı Zalgiris Kaunas'ı 73-71 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2023 - 09:46
Ergin Ataman'lı Panathinaikos, Zalgiris Kaunas'a acımadı!
Abone Ol google-news

THY EuroLeague'in 8. hafta maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi. 

Yunanistan'da oynanan karşılaşmayı Panathinaikos 73-71 kazandı.

8 MAÇTA 4 GALİBİYET 

Panathinaikos'ta Dinos Mitoglou, 19 sayı ve 6 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynadı. 

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, EuroLeague'deki dördüncü galibiyetini aldı.


ergin ataman Panathinaikos Zalgiris Kaunas euroleague

İlgili Haberler

Olympiakos'u deplasmanda mağlup etmişti: Yunan basınında gündem Ergin Ataman!

Olympiakos'u deplasmanda mağlup etmişti: Yunan basınında gündem Ergin Ataman!
Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos'tan dev transfer

Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos'tan dev transfer
Ergin Ataman'dan galibiyet açıklaması: 'Dün gece uyuyamadım'

Ergin Ataman'dan galibiyet açıklaması: 'Dün gece uyuyamadım'

En Çok Okunan Haberler