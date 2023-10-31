Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos'tan dev transfer
Yunan ekibi Panathinaikos, Kendrick Nunn'ı kadrosuna kattı.
Panathinaikos dev bir transfer imza attı.
Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos, Kendrick Nunn'ı kadrosuna kattı.
Amerika Basketbol Ligi NBA’de Miami Heat, Los Angeles Lakers ve Washington Wizards formaları giyen Kendrick Nunn toplamda 193 maça çıkarken 12.1 sayı 2.4 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarına imza atmıştı.
EuroLeague için iddialı bir kadro kurmak isteyen Yunan ekibi bu sezon çıktığı 5 maçta 2 galibiyet alırken 3 de mağlubiyet alarak 10. sırada yer aldı.
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