Beşiktaş'tan Fernando Santos kararı! Siyah-beyazlılarda kritik görüşme...

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta siyah-beyazlı yönetiminin Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile bir görüşme yaparak güven tazelediği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 08:17
Beşiktaş'tan Fernando Santos kararı! Siyah-beyazlılarda kritik görüşme...
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Süper Lig'de 2023-24 sezonunda beklentileri karşılayamayan Beşiktaş'ta son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Fernando Santos ile görüşme gerçekleştirildi.

Hürriyet'in haberine göre Fernando Santos, Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba ile Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.

SANTOS FUTBOLCULARA İNANIYOR

Takımın son durumunun masaya yatırıldığı görüşmede Portekizli teknik direktör yönetimden sabır istedi.

Fernando Santos'un sorunların farkında olduğunu ve tüm futbolculara inandığını aktardığı belirtildi.

SANTOS'A GÜVEN VURGUSU

Takımdaki eksiklerden yakınan deneyimli teknik direktörün tam kadro olduktan sonra daha iyi işlere imza atacaklarını belirttiği vurgulandı.

Öte yandan Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'nın Fernando Santos'a güvendiklerini tekrarladıkları kaydedildi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek.


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