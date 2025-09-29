Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eric Cantona'dan Filistin'e destek için anlamlı hareket

29.09.2025 16:18:00
AA
Eski futbolcu ve oyuncu Eric Cantona, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli mültecilere dikkat çekmek için anlamlı bir adım attı.

Eski Fransız futbolcu ve aktör Eric Cantona, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan bir takıma destek olmak amacıyla başlatılan kampanyaya destek oldu.

Eric Cantona, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail işgali altındaki Beytüllahim'de bulunan Aida mülteci kampının takımı "Lajee Celtic Club" formasını giyerek paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda, yardım kampanyasının İskoçya'daki Celtic taraftar grupları tarafından başlatıldığını belirten Cantona, forma satışında elde edilecek gelirlerin Filistinli mültecilere bağışlanacağını belirtti.

İlgili Konular: #filistin #forma #Eric Cantona

