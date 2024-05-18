Yayınlanma: 18.05.2024 - 11:20

Güncelleme: 18.05.2024 - 11:20

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Eric Gerets, sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Gerets'in hayatı sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Eric Gerets kimdir? Eric Gerets kaç yaşında, nereli? Eric Gerets öldü mü, sağlık durumu ne?

ERIC GERETS KİMDİR?

Eric Gerets, 15 Mayıs 1954 yılında Belçika'da doğmuştur. Oğlu Johan Gerets de eski bir futbolcudur. Futbolcu olarak her zaman sağ bek oynamıştır ancak hücuma yönelik olarak uzun taç atabilme kabiliyetiyle de tanınmıştır. Futbola amatör olarak doğduğu şehrin kulübünde başlamıştır.

ERIC GERETS HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Galatasaray

Olympique de Marseille

Al-Hilal

Fas

ERIC GERETS HASTA MI?

Galatasaray'ın eski teknik direktörü olarak bilinen ünlü isim Eric Gerets 2022'de yaptığı açıklama;

'Bir sabah kalktığımda sağ bacağımda ağrı hissettim. Takım doktoruna göründüm. Bir ambulans çağırarak beni hastaneye götürdü. Beyin kanaması geçirdiğim anlaşıldı. Belçika'ya gitmek istedim ama mümkün olmadı. Gitmeden 3 hafta beklemem gerekti.' Açıklamalarında bulunmuştu.

67 yaşındaki teknik direktör Fransız basınına yaptığı açıklamada sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Gerets, 'Her geçen gün sağlığım biraz daha kötüye gidiyor gibi hissediyorum. Bedenim eskisi gibi değil. Dengemi korumakta zorlanıyorum ve günde birkaç kez düşüyorum. Yüzümü günde 10 kez bir yerlere çarpıyorum. Ama bütün bunlara rağmen hala hayattayım.' Açıklamalarında bulundu.

Eric Gerets 70 yaşındadır ve şuan hayattadır.