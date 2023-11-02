Erik ten Hag: 'Başaracağım, eminim'

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, eleştirilerin odağında olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. ten Hag, 'Başaracağım, eminim' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2023 - 18:23
Erik ten Hag: 'Başaracağım, eminim'
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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, eleştiriler ile ilgili konuştu.

Erik ten Hag yaptığı açıklamada, "Sonuçlar gelmediği için eleştiriler gayet doğal. Ancak başaracağımdan eminim. Şu anda kötü durumdayız ama bütün sorumluluğu ben alıyorum. Bu benim için bir meydan okuma." dedi.

Hag ayrıca, "Birlikte hareket edip, birlikte savaşıp, iyi sonuçlar almalıyız. Fulham, Kopenhag, Luton Town, Everton, ve Galatasaray maçlarımız var. Bu maçları kazanmak için bazı şeyleri doğru yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.


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