Erik ten Hag'ın yerine ilk aday belli oldu... Manchester United'dan teknik direktör kararı!

Manchester United'ın bu hafta içerisinde Erik ten Hag'ın görevine son verip Xavi Hernandez'i yeni menajer olarak göreve getireceği iddia edildi.

Erik ten Hag'ın yerine ilk aday belli oldu... Manchester United'dan teknik direktör kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 14:27

Manchester United, performansı büyük tartışma konusu olan menajer Erik ten Hag'ın geleceğini görüşmek üzere acil kodlu toplantı kararı aldı.

The Athletic'te yer alan habere göre; Manchester United icra komitesi üyeleri ile birlikte kulübün yeni hissedarı Sir Jim Ratcliffe, Ten Hag'ın geleceğine dair toplantı yapacak. Bu toplantıda Ten Hag'ın muhtemelen görevine son verileceği ve yerine geçecek teknik direktörler için fikir alışverişi yapılacağı kaydedildi.

LİSTENİN İLK SIRASINDA XAVI VAR

Manchester United'ın Ten Hag'ın yerine geçecek menajerler listesinin ilk sırasında Xavi Hernandez olduğu öğrenildi.

XAVI GÖREVE SICAK BAKIYOR

Barcelona'da ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan, ikinci sezonunda ise sezonu Real Madrid'in ardında ikinci sırada yaşayan; futbolcuk döneminde de Manchester United hayranı olduğunu her fırsatta dile getiren Xavi'nin bu teklife sıcak bakacağı belirtildi.

143 MAÇTA 2.07 PUAN ORTALAMASI

44 yaşındaki Xavi Hernandez, Barcelona'daki görevi boyunca 143 maçta 2.07 puan ortalaması yakaladı.

MİLLİ ARA SONRASI KADIKÖY'E GELECEKLER

Manchester United, milli ara sonrası Brentford'a konuk olacak ve ardından Kadıköy'de Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçına çıkacak.


Etiketler: #erik ten hag #xavi #manchester united

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