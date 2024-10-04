Manchester United'dan Fenerbahçe'ye iyi haber

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta maçında Manchester United'ın, deplasmanda Porto ile 3-3 berabere kaldığı maçta Bruno Fernandes, kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Manchester United'dan Fenerbahçe'ye iyi haber
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2024 - 09:20

Porto ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Estadio Do Dragao'da karşı karşıya geldi. 3-3 berabere biten mücadeleden Fenerbahçe'ye iyi bir haber de geldi.

BRUNO FERNANDES, FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALI

Karşılaşmanın 32. dakikasında ilk, 81. dakikasında ise ikinci sarı kart gören Bruno Fernandes, kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

DEV RANDEVU 24 EKİM'DE

Fenerbahçe ile Manchester United, 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 4 puanla 13. sırada bulunuyor. Manchester United ise 2 puanla 21. sırada yer alıyor.


Etiketler: #bruno fernandes #manchester united #fenerbahçe

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