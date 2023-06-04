Eski Fenerbahçeli futbolcu Yüksel Gündüz kimdir? Yüksel Gündüz hangi takımlarda futbol oynadı?

Yayınlanma: 04.06.2023 - 14:05

Güncelleme: 04.06.2023 - 14:05

Fenerbahçe Kulübü, eski oyuncusu Yüksel Gündüz'ün vefat ettiğini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin internet sitesinde yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'mizin ve Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımı'mızın eski futbolcusu Yüksel Gündüz’ün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe'mizin ve Türk sporunun değerli ismi Yüksel Gündüz’e Allah'tan rahmet, değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Gündüz, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 2-1 yendiği ilk Türkiye Kupası maçında, sarı-lacivertlilerin kupa tarihindeki ilk golünü kaydettiği hatırlatıldı.

85 yaşındaki Yüksek Gündüz için yarın saat 11.00'de Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde tören düzenlenecek. Eski milli oyuncunun cenazesi, öğle vakti Karacaahmet Şakirin Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Yüksel Gündüz'ün yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

YÜKSEL GÜNDÜZ KİMDİR?

Yüksel Gündüz, 20 Aralık 1937'de Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde doğdu. Ankara Dışkapıspor kulübünde futbola başladı ve Güneşspor'a transfer oldu. Bu kulüpte parlayan Yüksel Gündüz 6 Nisan 1955'te Yugoslavya'ya karşı Gençler Avrupa Şampiyonası Grup Elemelerinde ilk kez genç millî formayı giydi.

1957 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Gündüz, bu forma altında yıldızlaşmıştır. 1964 yılına dek 268 maçta sarı lacivertli formayı giyen Gündüz 115 gol attı. Fenerbahçe'de 1958-59 İstanbul Profesyonel Ligi, 1959, 1960-61 ve 1963-64 Süper Lig şampiyonlukları sevinçlerini yaşadı. 1962-63 sezonunda Türkiye Kupası finali oynayan kadroda yer aldı. 1965 yılında İstanbulspor'a transfer oldu.

İlk kez 1955 yılında millî formayı giyen Gündüz 1 kez A, 2 kez B, 1 kez ümit ve 6 kez genç millî olmak üzere toplamda 10 kez ay-yıldızlı formayı giydi.

YÜKSEL GÜNDÜZ'ÜN KARİYERİ

Altyapı kariyeri

1947- Ankara Dışkapı SK

Ankara Güneşspor

Profesyonel kariyeri

1955-1957 Ankara Güneşspor

1957-1965 Fenerbahçe

1965-1966 İstanbulspor

Millî takım kariyeri

1955-1963 Türkiye U-18

1959-1961 Türkiye

1962 Türkiye