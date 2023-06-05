Milli futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu kimdir? Muhammed Kerem Aktürkoğlu hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 05.06.2023 - 13:07

Güncelleme: 05.06.2023 - 13:07

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisi sonrası konuştu. Aktürkoğlu, "Maçların sahada kazanıldığını yine herkese gösterdik. İki maçta toplam 6 gol attık ve hiç yemedik. Çok net bir oyunla ne kadar hak ettiğimizi gösterdik" ifadelerini kullandı. Kerem Aktürkoğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MUHAMMED KEREM AKTÜROĞLU KİMDİR?

Futbola 2011 yılı sonunda Gölcükspor altyapısına girerek başladı. Burada 2013 yılına kadar kalan Aktürkoğlu daha sonra Hisareynspor'a katılmıştır. 2014 yılı sonunda Medipol Başakşehir altyapısına geçti ve 2015'te profesyonel sözleşme imzaladı.

Takıma 2014'te amatör sözleşme ile katıldı. 2015 yılında profesyonel sözleşme imzalanmış ve buradan 2016 yılında kiralık olarak Bodrumspor'a gitti. 2018 yılında takımdan ayrılmış, bedelsiz olarak Karacabey Belediyespor'a katıltı.

2016 yılında Başakşehir'den kiralık olarak takıma katıldı. Profesyonel futbolculuk hayatındaki 5. haftadaki 75. dakikada dahil olduğu MKE Kırıkkalespor maçıyla başladı. 22. haftada tekrar karşılaştığı Kırıkkalespor maçında oyuna 70. dakikada dahil olmuş ve 84. dakikada ilk golünü atmıştır. Ligin devamında Pazarspor, Manisa BB ve Derincespor maçlarında da skora katkıda bulundu. Sezonun tamamında 27 maça çıkıp 4 gol attı.

2018-19 sezonunun başlangıcında takıma bedelsiz olarak katıldı. Bu sezon Playoff maçları dahil toplam 34 maçta oynadı.

2019-2020 sezonunun başında bedelsiz olarak takıma katıltı. Sezon sonuna kadar Erzincanspor 35 maç oynadı ve bu maçların 34'ünde forma giydi. Lige Serik Belediyespor mağlubiyeti ile başlansa da Erzincanspor 16 maç boyunca hiç kaybetmedi.

2020 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncunun 24 Erzincanspor ile 1 senelik sözleşmesi olduğu için sezon sonu bedelsiz olarak takıma katıldı.

Aktürkoğlu, Galatasaray forması ile ilk maçına 23 Kasım 2020'de 1-1- kazanılan 9. haftadaki Kayserispor karışında çıktı. 11. haftadaki Hatayspor maçında 3. kez forma giyen Aktürkoğlu, bu maçta Galatasaray forması ile ilk golüne imza attı.

Aktürkoğlu, Galatasaray takımıyla 2022-23 sezonunda Süper Lig'de şampiyon oldu . 30 Mayıs 2023'te 36. haftada oynanan maçta Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitimine 2 hafta kala liderliği garantiledi ve tarihinin 23. şampiyonluğunu kazandı.

MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN KARİYERİ

Altyapı kariyeri

2011-2013 Gölcükspor

2013-2014 Hisareynspor

2014-2015 İstanbul Başakşehir

Profesyonel kariyeri

2015-2018 İstanbul Başakşehir

2016-2017 BB Bodrumspor

2018-2019 Karacabey Belediyespor

2019-2020 24 Erzincanspor

2020- Galatasaray

Millî takım kariyeri

2015 Türkiye U-18

2017 Türkiye U-19

2021- Türkiye



