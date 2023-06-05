Milli futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu kimdir? Muhammed Kerem Aktürkoğlu hangi takımlarda oynadı?
Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Peki, Milli futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu kimdir? Muhammed Kerem Aktürkoğlu hangi takımlarda oynadı?
Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisi sonrası konuştu. Aktürkoğlu, "Maçların sahada kazanıldığını yine herkese gösterdik. İki maçta toplam 6 gol attık ve hiç yemedik. Çok net bir oyunla ne kadar hak ettiğimizi gösterdik" ifadelerini kullandı. Kerem Aktürkoğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
MUHAMMED KEREM AKTÜROĞLU KİMDİR?
Futbola 2011 yılı sonunda Gölcükspor altyapısına girerek başladı. Burada 2013 yılına kadar kalan Aktürkoğlu daha sonra Hisareynspor'a katılmıştır. 2014 yılı sonunda Medipol Başakşehir altyapısına geçti ve 2015'te profesyonel sözleşme imzaladı.
Takıma 2014'te amatör sözleşme ile katıldı. 2015 yılında profesyonel sözleşme imzalanmış ve buradan 2016 yılında kiralık olarak Bodrumspor'a gitti. 2018 yılında takımdan ayrılmış, bedelsiz olarak Karacabey Belediyespor'a katıltı.
2016 yılında Başakşehir'den kiralık olarak takıma katıldı. Profesyonel futbolculuk hayatındaki 5. haftadaki 75. dakikada dahil olduğu MKE Kırıkkalespor maçıyla başladı. 22. haftada tekrar karşılaştığı Kırıkkalespor maçında oyuna 70. dakikada dahil olmuş ve 84. dakikada ilk golünü atmıştır. Ligin devamında Pazarspor, Manisa BB ve Derincespor maçlarında da skora katkıda bulundu. Sezonun tamamında 27 maça çıkıp 4 gol attı.
2018-19 sezonunun başlangıcında takıma bedelsiz olarak katıldı. Bu sezon Playoff maçları dahil toplam 34 maçta oynadı.
2019-2020 sezonunun başında bedelsiz olarak takıma katıltı. Sezon sonuna kadar Erzincanspor 35 maç oynadı ve bu maçların 34'ünde forma giydi. Lige Serik Belediyespor mağlubiyeti ile başlansa da Erzincanspor 16 maç boyunca hiç kaybetmedi.
2020 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncunun 24 Erzincanspor ile 1 senelik sözleşmesi olduğu için sezon sonu bedelsiz olarak takıma katıldı.
Aktürkoğlu, Galatasaray forması ile ilk maçına 23 Kasım 2020'de 1-1- kazanılan 9. haftadaki Kayserispor karışında çıktı. 11. haftadaki Hatayspor maçında 3. kez forma giyen Aktürkoğlu, bu maçta Galatasaray forması ile ilk golüne imza attı.
Aktürkoğlu, Galatasaray takımıyla 2022-23 sezonunda Süper Lig'de şampiyon oldu . 30 Mayıs 2023'te 36. haftada oynanan maçta Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitimine 2 hafta kala liderliği garantiledi ve tarihinin 23. şampiyonluğunu kazandı.
MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN KARİYERİ
Altyapı kariyeri
2011-2013 Gölcükspor
2013-2014 Hisareynspor
2014-2015 İstanbul Başakşehir
Profesyonel kariyeri
2015-2018 İstanbul Başakşehir
2016-2017 BB Bodrumspor
2018-2019 Karacabey Belediyespor
2019-2020 24 Erzincanspor
2020- Galatasaray
Millî takım kariyeri
2015 Türkiye U-18
2017 Türkiye U-19
2021- Türkiye
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP’ye operasyon mu geliyor?
- Sinan Oğan'dan dikkat çeken 'Mehmet Şimşek' paylaşımı
- CHP'nin yeni A Takımı belli oldu!
- 'Amerika ile Erdoğan anlaştı...'
- Enflasyonda 'sıfırlanma ayarı'
- Erdoğan'ın yeni kabinesi için dikkat çeken yorum
- Emine Erdoğan'ın korumasını sinirlendiren anlar
- Yeni anayasa açıklamalarına CHP'den ilk yanıt
- Washington DC’de korkunç patlama sesi
- Yasaklı cemaatler Saray'a da çıktı