Naz Aydemir Akyol kimdir, kaç yaşında, nereli? Naz Aydemir Akyol hangi takımlarda voleybol oynadı?

Yayınlanma: 04.06.2023 - 19:17

Güncelleme: 04.06.2023 - 19:17

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Eczacıbaşı Dynavit bu kapsamda, altyapısından yetiştirdiği ve 2004-2009 sezonları arasında formasını giyen tecrübeli pasör Naz Aydemir Akyol’u kadrosuna dahil etti. Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüzün kültürünü çok iyi bilen altyapımızdan yetiştirdiğimiz kıymetli pasörümüz Naz’ın tekrar yuvasına dönmesinden ötürü çok sevinçliyiz. Naz’la birlikte güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" dedi. Naz Aydemir Akyol'un yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...



NAZ AYDEMİR AKYOL KİMDİR?

Naz Aydemir Akyol, 14 Ağustos 1990'da İstanbul'da doğdu. 2010-11 akademik yılı bahar döneminde İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümünden mezun olan Akyol, 2011 yılı itibarıyla Red Bull firmasının Türkiye'de sponsorluk yaptığı 7 sporcudan biridir.

NAZ AYDEMİR AKYOL'UN KARİYER HAYATI

Eczacıbaşı altyapısında yetişen Naz Aydemir Akyol, okul takımları ve kulüp altyapısında dikkat çekmiş ve 15 yaşında kulübünün A Takımına yükseldi. 2005-06 sezonunda kulübünün A takımıyla şampiyonluk yaşayarak bunu başaran en genç pasör oldu. 2005-06 sezonunda oynadığı dört takımla Türkiye şampiyonluğu yaşamıştır. Kulübünün A takımı ile 2006-07 sezonunu da şampiyonlukla noktaladı. Kulübüyle 2007-08'de 3. şampiyonluğunu yaşadı.

3 Haziran 2009 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2009-10 sezonunda takımıyla birlikte Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarının yanı sıra CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi ikinciliğini elde etmiş, ayrıca 2009-10 Türkiye Ligi final serisinde 'En İyi Pasör' ödülünün sahibi oldu.

Fenerbahçe'deki ikinci sezonunda, Türkiye Ligi ve Süper Kupa şampiyonluklarının yanı sıra FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu ve CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi üçüncülüğünü elde etti. Ayrıca 2010-11 Türkiye Ligi final serisinde 'En İyi Pasör' ödülüne bir kez daha layık görüldü.

2012 yılında VakıfBank'a transfer oldu. VakıfBank ile 2012-13 sezonunda Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluklarını kazanarak, sezonu 5 kupa ile noktalayarak tarihi bir sezona imza attılar. 2019 senesinde tekrar Fenerbahçe'ye transfer oldu.

2022 yazında Türk Hava Yolları Spor Kulübü'ne transfer oldu.

A, Genç ve Yıldız millî takımlarında da yer alan Naz Aydemir Akyol, 2007 Dünya Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Yıldız Millî Voleybol takımının kaptanlığını yapmıştır. Genç millî takımla, 2008 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda 3.'lüğe ulaştı ve aynı zamanda şampiyonanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Pekin'de yapılmış olan 2008 olimpiyatlarının, Ankara'da yapılan ön elemelerinde ilk defa A Millî kampına davet edilmiştir. Almanya'nın Halle kentinde yapılan elemelerde ise en iyi çıkış yapan oyuncular arasında gösterildi. FIVB Dünya Grand Prix 6'lığı ile büyük başarıya imza atan A millî takımında görev aldı.

2010 yılı millî takımlar döneminde CEV Avrupa Ligi'nde 3.lük ve FIVB Dünya Şampiyonası'nda Dünya 6.lığı derecelerini elde eden Türk millî takımında yer aldı. 2011 yılı millî takımlar döneminde Türk millî takımıyla birlikte CEV Avrupa Ligi 2. liğini elde etti.

Millî takımın tarihinde ilk kez katıldığı ve 9. olarak noktaladıkları 2012 Londra Olimpiyatları kadrosunda yer aldı.

2020 Tokyo Olimpiyatları kadrosunda da yer alan Naz Aydemir, 2021 yılının son günü sosyal medya hesabından millî takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

KARİYERİ

Kulüp kariyeri

2005-2009 Eczacıbaşı

2009-2012 Fenerbahçe

2012-2019 Vakıfbank

2019-2022 Fenerbahçe

2022-2023 Türk Hava Yolları

2023- Eczacıbaşı

Millî takım kariyeri

2004-2021 Türkiye Türkiye

ÖZEL YAŞAMI

Naz Aydemir Akyol, 2013'te milli basketbolcu Cenk Akyol'la evlendi. Çiftin bu evlilikten bir çocuğu oldu.



