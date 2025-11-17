Erling Haaland 63 yıllık rekoru tarihe gömmeye hazırlanıyor!

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, milli forma altında da durdurulamıyor.
Son olarak 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün oynanan İtalya maçında 2 gol birden atan Erling Haaland, 63 yıllık rekoru kırmanının eşiğinde.
ERLING HAALAND 63 YILLIK REKORU EGALE ETTİ
İtalya karşısında fileleri bularak üst üst 11. uluslararası maçta da gol atan Erling Haaland, Malezyalı Abdul Ghani Minhat'ın 63 yıllık rekorunu egale etti.
Erling Haaland, Norveç formasıyla çıkacağı ilk maçta da ağları sarsması halinde rekorun yeni sahibi olacak.
Norveç, İtalya'yı deplasmanda 4-1 yenerek 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı.