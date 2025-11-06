Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erling Haaland tarihe geçti, Manchester City rahat kazandı!

6.11.2025 01:06:00
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Manchester City, sahasında Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında Galatasaray'ın rakiplerinden biri olan Manchester City, Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırladı. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Manchester City oldu. 

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 22 ve 57. dakikada Philip Foden, 29. dakikada Erling Haaland kaydetti. 

Dortmund'un tek golü 72. dakikada Waldemar Anton'dan geldi. 

Eski takımı Dortmund'a gol atan Erling Haaland, üç farklı kulüp (Salzburg, Dortmund, Manchester City) adına üst üste beş Şampiyonlar Ligi maçında fileleri havalandıran ilk oyuncu olarak tarihe geçti. 

Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 10'a yükseltti. Dortmund 7 puanda kaldı. 

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Manchester City, bir başka Alman ekibi Leverkusen'i ağırlayacak. Dortmund, Villarreal'i ağırlayacak.

