Erling Haaland'dan Premier Lig tarihine geçen gol!

3.12.2025 00:02:00
Cumhuriyet Spor
Manchester City'nin Norveçli oyuncusu Erling Haaland, Fulham maçında attığı gol ile İngiltere Premier Lig tarihine adını yazdırdı.

Premier Lig'in 14. haftasında Fulham'a konuk olan Manchester City, mücadeleye Erling Haaland'ın tarihe geçen golüyle başladı.

İngiliz devi, 17. dakikada Norveçli yıldızın ayağından gelen golle öne geçerken, bu gol Haaland'ı lig tarihine geçiren an oldu.

HAALAND TARİHE GEÇTİ

Premier Lig'de 111. maçına çıkan Erling Haaland, 100 gole ulaşarak bunu en kısa sürede başaran futbolcu unvanını elde etti.

Haaland'ın ardından bu başarıya en hızlı ulaşan isimler arasında 124 maçta 100 gole ulaşan Alan Shearer, 141 maçta Harry Kane, 147 maçta Sergio Agüero ve 160 maçta Thierry Henry yer aldı.

Bu sezon Manchester City formasıyla 19 maçta 20 gole ulaşan Haaland, toplamda ise City kariyerinde 165 maçta 144 gol ve 22 asist üretti.

Yıldız golcü ayrıca 15 golle Premier Lig gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

